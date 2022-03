New Balance wraz z lekkoatletkami promuje bieganie w Polsce

NB Team Elite, fot. New Balance

New Balance kontynuuje swój długofalowy projekt NB Team Elite, mający na celu rozwój i promocję biegania w Polsce. Z początkiem 2022 roku w zespole pojawiły się kolejne młode i obiecujące sprinterki: Kinga Gacka, Alicja Kaczmarek oraz Marika Majewska. Marka przedłużyła też współpracę z lekkoatletkami, które wspiera od lat: Anną Kiełbasińską, Igą Baumgart-Witan, Małgorzatą Hołub-Kowalik, Klaudią Kazimierską, Natalią Kaczmarek i Patrycją Wyciszkiewicz-Zawadzką.

Obiecujące sprinterki

Kinga Gacka specjalizuje się w biegu na 400 m, koronnym dystansem Alicji Kaczmarek jest 400 m przez płotki, a Marika Majewska biega na 100 m przez płotki. Wszystkie mają już na koncie sukcesy w młodzieżowych mistrzostwach na różnych poziomach, a teraz pod znakiem eNki dołączają do bardziej utytułowanych gwiazd polskiej lekkiej atletyki. Amerykańska marka przedłużyła również współpracę z Anną Kiełbasińską, Igą Baumgart-Witan, Małgorzatą Hołub-Kowalik, Klaudią Kazimierską, Natalią Kaczmarek i Patrycją Wyciszkiewicz-Zawadzką.

NB Team Elite

Jest to długofalowy projekt, który wystartował w 2015 roku, a w obecnej formule prowadzony jest od 2018 roku. Współpraca z wyczynowymi sportowcami jest częścią szerszej strategii i działań New Balance mających na celu rozwój i promocję w Polsce biegania – dyscypliny szczególnie ważnej w historii marki.

- W 2022 roku kontynuujemy nasz projekt i rozszerzamy Team New Balance o kolejne młode lekkoatletki. Kinga, Alicja i Marika dołączają do doświadczonych i utytułowanych już koleżanek, z którymi współpracujemy od lat. To sygnał, że chcemy rozwijać i promować bieganie w Polsce oraz wspierać nowych obiecujących sportowców, ale też kontynuować współpracę z tymi, z którymi już od dłuższego czasu jesteśmy razem – mówi Franciszek Romański, Sports Marketing Manager CEE w New Balance.

Szansa na medale i sesja zdjęciowa

Najbliższa szansa na kolejne sukcesy polskich lekkoatletów to Halowe Mistrzostwa Świata, które odbędą się od 18 do 20 marca w Belgradzie. W stolicy Serbii o medale powalczy kadra złożona z 25 sportowców. W tym gronie nie zabraknie oczywiście ambasadorek New Balance. Natalia Kaczmarek, Iga Baumgart-Witan i Kinga Gacka są w składzie sztafety 4×400 m. Dodatkowo Natalia wystartuje indywidualnie na dystansie 400 m. W związku z powiększeniem zespołu i zbliżającymi się Mistrzostwami Świata w Belgradzie marka New Balance przygotowała sesję z zawodniczkami.

- Chcemy wzmacniać pozycję kobiet w sporcie, nie tylko wtedy, kiedy są na szczycie, ale także w drodze na niego. Zdjęcia z sesji oddają ich siłę i determinację w dążeniu do wyznaczonego celu. Pokazują młode kobiety, które nie oglądają się na innych, sięgają po swoje i same stają się wzorem do naśladowania. – mówi Iga Bielawski, Marketing Director CEE w New Balance.