Nie marnuj. Żywność traktuj z szacunkiem. Intermarche zachęca do rozsądnego gospodarowania jedzeniem

zakupy, jedzenie, sklep, fot. Peggy Marco, pixabay

Święta Bożego Narodzenia to jeden z lepszych momentów w roku, by zachęcić do rozsądnego gospodarowania żywnością oraz jej właściwego przechowywania zarówno w domach, jak i w sklepach. W tym celu właściciel sieci sklepów Intermarche zorganizował kampanię „Nie marnuj. Żywność traktuj z szacunkiem”. Akcja jest skierowana szeroko – do klientów, właścicieli i pracowników sklepów należących do sieci, a także centrali Grupy. Muszkieterowie deklarują, że tego typu działania będą prowadzone cyklicznie.

Z danych Federacji Polskich Banków Żywności wynika, że każdego roku w Polsce wyrzucanych jest 9 ton żywności, czyli 247 kg na jedną osobę. Oznacza to, że akcje edukacyjne w zakresie niemarnowania produktów spożywczych są niezmiennie potrzebne.

Działania prowadzone w ramach akcji „Nie marnuj. Żywność traktuj z szacunkiem”

W ramach kampanii „Nie marnuj. Żywność traktuj z szacunkiem” Grupa Muszkieterów przeprowadziła szereg wielokanałowych działań. Sieć Intermarché przygotowała zakładkę na swojej stronie internetowej zatytułowaną „Szanuj żywność”. Można na niej znaleźć wiele praktycznych porad dotyczących np. planowania zakupów, wykorzystywania jedzenia czy prawidłowego przechowywania w lodówce. Sieć zachęca do wprowadzania dobrych zwyczajów także swoich obserwatorów w mediach społecznościowych. Co więcej, Grupa Muszkieterów przygotowała dokument zatytułowany „Dobre praktyki ograniczające straty żywności w sklepach" skierowany do właścicieli obiektów Intermarché. Muszkieterowie zadbali również o edukację swoich pracowników – artykuł o zasadach zdrowego żywienia został opublikowany w intranecie oraz wewnętrznym czasopiśmie skierowanym do osób zatrudnionych w Intermarché.

– Zależało nam, aby kampania edukacyjna „Nie marnuj. Żywność traktuj z szacunkiem” trafiła do możliwie najszerszego grona odbiorców. Chcieliśmy dotrzeć nie tylko do klientów sklepów Intermarché, ale również do pracowników. Opublikowaliśmy komunikaty w firmowym intranecie, w centrali Grupy Muszkieterów zawiesiliśmy plakaty, a w aneksach kuchennych rozłożyliśmy broszury informacyjne – mówi Eliza Orepiuk-Szymura, Dyrektor ds. Komunikacji i Informacji Grupy Muszkieterów.

Wśród zrealizowanych działań jest także nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, którym nieodpłatnie została przekazana żywność. W sklepach Intermarché zawisły plakaty z hasłem kampanii oraz polem na wpisanie nazwy organizacji, z jaką współpracowała konkretna placówka handlowa. Właściciele poszczególnych supermarketów prowadzili swoje działania we współpracy m.in. z Bankami Żywności, Caritasem, Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta, Markotem, Monarem, Polskim Czerwonym Krzyżem oraz z lokalnymi organizacjami znajdującymi się w miejscowościach, w których zlokalizowane są sklepy Intermarché.

Kolejną aktywnością Intermarché w zakresie wsparcia potrzebujących jest regularne włączanie się w zbiórki żywności. Podczas Świątecznej Zbiórki prowadzonej od 23 do 28 listopada przez Banki Żywności, zebrano około 100 ton produktów spożywczych. Do akcji włączyło się 17 sklepów Intermarché, które łącznie zebrały 540 kg żywności.