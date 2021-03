(Nie)znane kobiety Wikipedii. Trwa akcja i konkurs dotyczący największej encyklopedii świata

książka, księga, czytanie, fot. Pexels, pixabay

W Wikipedii brakuje tysięcy haseł o encyklopedycznych kobietach, a bez tej wiedzy największa encyklopedia świata jest niepełna. Z tego względu przez cały marzec wikipedyści i wikipedystki będą wspólnie uzupełniać ten brak w ramach akcji (Nie)znane kobiety Wikipedii.

Tylko 16% haseł biograficznych w polskiej Wikipedii to hasła o kobietach. To stawia polską Wikipedię na 98 miejscu wśród innych wersji językowych. Dla porównania w wersji hiszpańskiej kobiety stanowią 21% wszystkich osób opisanych w Wikipedii, a w angielskiej - 18,6%.

Na czym polega akcja?

(Nie)znane kobiety Wikipedii to konkurs edycyjny, trwający przez cały marzec, czyli miesiąc historii kobiet. W czasie tego miesiąca wikipedyści i wikipedystki będą pisać i uzupełniać biogramy kobiet w polskiej Wikipedii. To już 3 edycja konkursu, poprzednie przyniosły łącznie ponad 700 nowych i rozbudowanych haseł.

Partnerzy

W tym roku konkurs wspierać będą partnerzy: Muzeum Hutnictwa w Chorzowie zachęcać będzie do tworzenia haseł o kobietach w przemyśle, projekt “100 inspirujących fizyczek” do haseł o kobietach STEM, a Instytut Korfantego - do haseł o kobietach w powstaniach śląskich. A dzięki I LO Społecznemu Bednarska, do akcji włączą się licealiści i licealistki, którzy napiszą hasła o inspirujących kobiecych postaciach.

Konkurs odbędzie się w 5 rundach. Najbardziej zaangażowane osoby otrzymają od Wikimedia Polska gadżety związane z Wikipedią i upominki powiązane z tematem akcji.

