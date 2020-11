Nina Mrożek i Katarzyna Jędrachowicz nowymi PR managerami w Ceneo.pl

Katarzyna Jędrachowicz, PR Manager w Ceneo.pl

Nina Mrożek i Katarzyna Jędrachowicz objęły stanowiska PR managerów w Ceneo.pl. W ramach swoich obowiązków raportują one bezpośrednio do Marcina Łachajczyka - Managing Directora firmy.

Nina Mrożek jest odpowiedzialna za umacnianie wizerunku firmy w oczach konsumentów poprzez budowanie i realizację strategii łączącej zarówno działania z obszaru Public Relations jak i marketingu. Od 8 lat jest związana z branżą marketingową (PR, marketing, branding). Wcześniej zajmowała się promocją i wizerunkiem platformy Homebook.pl (Grupa Domodi i Wirtualna Polska), gdzie pełniła rolę Lidera Marketingu i PR. We wcześniejszych latach, na Międzynarodowych Targach Poznańskich, odpowiadała za marketing eventów związanych z branżą home&fashion. Do komunikacji podchodzi strategicznie, a swoje działania opiera na podejściu User-Centred Design. W codziennej pracy czerpie inspirację z UX designu i świata IT.

Katarzyna Jędrachowicz odpowiada za media relations, wydarzenia, raporty i działania komunikacyjne skierowane do sektora B2B. Przez ostatnie dwa lata odpowiadała za obsługę kluczowych klientów agencji PR Media Forum. W latach 2016-2018 współpracowała przede wszystkim z organizacjami sportowymi (m.in. Bayern Monachium, Lechia Gdańsk) przygotowując strategie komunikacji, organizując eventy i pozyskując sponsorów. Wcześniej pracowała w departamencie komunikacji PGNiG. Karierę zawodową rozpoczęła w 2009 roku. Jest magistrem marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, skończyła również Podyplomowe Studia Menedżerów Kultury na SGH.

Nowa kampania Ceneo.pl

Kampania “Cenię sobie” jest kontynuacją koncepcji kreatywnej z poprzedniego roku, w której widzowie mogą poznać główne korzyści wynikające z używania Ceneo.pl.

Spot jest nakręcony w formie energicznego klipu, gdzie młodzi bohaterowie w prosty sposób dokonują przemyślanych zakupów za pośrednictwem serwisu. Dodatkowo, w rytm muzyki, pojawiają się hity produktowe w kategoriach: RTV / AGD, kosmetyki, zwierzęta, rozrywka. Przewidziane formaty zakładają 30 i 6 sekund. Co ciekawe, krótsze filmy są w pełni poświęcone konkretnym produktom partnerów Ceneo.pl. Za kreację spotów odpowiada agencja Upside.

Kampania obejmuje swoim zasięgiem Youtube, Facebook, Instagram oraz VOD (cda, onet i TVP). Działania reklamowe będą wspierane promocją display w Ceneo.pl oraz serwisach satelitarnych, które będą kierować na dedykowany landing page. W tych kanałach zasięgi są estymowane na poziomie 30 mln odsłon.