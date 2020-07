Nokia otworzy Centrum Doskonałości

HMD Global ogłosiło przejęcie Valona Labs, firmy specjalizującej się w oprogramowaniu mobilnym, rozwiązaniach dla biznesu i cyberbezpieczeństwie. Dzięki transakcji producent smartfonów Nokia otworzy w fińskim Tampere Centrum Doskonałości, w którym będą prowadzone prace badawczo-rozwojowe, wspierające bezpieczeństwo oraz innowacyjność produktów i usług dostarczanych przez HMD Global.

Otwarcie Centrum Doskonałości oznacza, że firma przeprowadzi natychmiastową rekrutację. Nowi pracownicy będą rozwijać m.in. własną usługę roamingu danych HMD Connect czy rozwiązania wzmacniające reputację marki jako światowego lidera w aktualizacjach oprogramowania i pakietów bezpieczeństwa smartfonów . Obiekt w Tampere będzie specjalizował się w oprogramowaniu, własności intelektualnej opartej na bezpieczeństwie oraz innych usługach mobilnych. Jego otwarcie to kolejny krok na drodze transformacji HMD Global od producenta do dostawcy zarówno sprzętu, jak i własnych usług.

Przejęcie aktywów Velona Labs wpisuje się w strategiczne zaangażowanie HMD Global w tematykę mobilnego bezpieczeństwa. W ciągu nadchodzących miesięcy specjaliści z centrum w Tampere będą pracowali nad rozwojem HMD Connect (usługi, która pozwala ludziom z całego świata na wygodne korzystanie z danych podczas dalekich podróży), a także nad innymi nowinkami, m.in. zdalnym blokowaniem urządzeń, zarządzaniem mobilnością w przedsiębiorstwie, bezpieczeństwem urządzeń mobilnych i połączenia sieciowego czy testami funkcjonalnymi. Plany na przyszłość zakładają również poszerzenie zakresu działalności centrum o technologie obrazowania oraz dźwięku. Założenie Centrum Doskonałości oznacza otwarcie procesu rekrutacyjnego, w którym producent będzie poszukiwał talentów pod okiem Ari Heikkinena, wielokrotnie nagradzanego dyrektora Velona Labs.

- Jako firma wierząca, że każde urządzenie powinno powstawać z myślą o bezpieczeństwie, niezawodności i rzetelności, jesteśmy dumni ogłaszając przejęcie zasobów Valona Labs, renomowanego dostawcy oprogramowania mobilnego dla biznesu. Smartfony Nokia są znane na całym świecie z dążenia do innowacyjności oraz naszej obietnicy czystego, bezpiecznego i zawsze aktualnego systemu Android, dzięki której użytkownicy otrzymują urządzenie, które z czasem staje się coraz lepsze. To jeden z powodów, dla których utrzymujemy pozycję lidera w szybkości dostarczania aktualizacji oprogramowania. Zgodnie z badaniem Counterpoint Research, jesteśmy najszybszym producentem, wyposażając 94% naszego portfolio w najnowszą wersję systemu operacyjnego. Dzięki zasobom Valona Labs, jesteśmy jeszcze mocniejsi w realizacji tej obietnicy, która pozwala nam budować zaufanie wśród fanów, co uważamy za kluczową wartość w biznesie. Jesteśmy dumni z fińskich korzeni oraz nordyckiego designu premium, dlatego z radością zakładamy Centrum Doskonałości w Tampere. Dzięki tej transakcji położymy fundamenty pod centrum badawczo-rozwojowe, które przekształci nasz biznes i produkty, które oferujemy – powiedział Juho Sarvikas, Chief Product Officer w HMD Global.