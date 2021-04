Nowa butelka Żywiec Zdrój. Marka wyeliminowała tradycyjną etykietę

Żywiec Zdrój, nowa butelka, fot. Danone

Konsumenci coraz świadomiej sięgają po produkty firm, dla których kwestia transparentności i poszanowania zasad zrównoważonego rozwoju nie jest chwilowym trendem, a filozofią prowadzenia biznesu. Marką, która w ten sposób podchodzi do swojej działalności jest Żywiec Zdrój. Lider wód butelkowanych wprowadził właśnie na rynek innowacyjne opakowanie – w 100% „przezroCZYSTE” butelki bez etykiety. Nowy, 0,4 litrowy format wody źródlanej nie tylko wyróżnia się niestandardowym wyglądem, ale także surowcem – butelka jest w całości wykonana z plastiku z recyklingu. To już kolejne, trzecie opakowanie w ofercie marki wykonane w 100% z rPETu i kolejny dowód na to, że recykling plastiku ma sens, a stworzenie zamkniętego obiegu tego surowca jest możliwe.

Jak pokazują dane, świadomość ekologiczna Polaków z roku na rok rośnie. Według badania zrealizowanego przez ARC Rynek i Opinia dla Szkoły Głównej Handlowe, blisko 60% Polaków stara się wybierać produkty przyjazne naturze. Jednocześnie konsumenci poddają oficjalne zobowiązania i przekazy firm pod ocenę, regularnie sprawdzając, czy obietnice ulubionych marek faktycznie wprowadzane są w życie.

Żywiec Zdrój konsekwentnie podejmuje działania mające na celu minimalizowanie wpływu swojej działalności na środowisko naturalne, szczególnie w zakresie racjonalnego gospodarowania cennym surowcem, jakim jest plastik. Jednym z kluczowych działań w tym obszarze jest sukcesywne rozwijanie oferty opakowań w 100% wykonanych z tworzywa z recyklingu. Firma ma już w swojej ofercie dwie takie propozycje i dokłada kolejną, z dodatkową innowacją dla dobra natury. W połowie kwietnia marka, jako pierwsza w Polsce zaprezentowała w pełni transparentną, przezroCZYSTĄ butelkę bez etykiety. Kluczowe informacje na temat produktu zostały wytłoczone na samym opakowaniu, co dodatkowo pozwoliło ograniczyć ilość zużytego w produkcji plastiku.

Butelka z recyklingu

- Cieszymy się, że możemy zaprezentować pierwszą na rynku butelkę bez etykiety i w 100% z plastiku z recyklingu. To kolejny krok naszej firmy w kierunku zamykania obiegu plastiku. Tworząc je, towarzyszyła nam idea „BUTELKI przezroCZYSTEJ” - świadomie użyliśmy gry słów, która nawiązuje nie tylko do braku etykiety na butelce, ale także do faktu, że przy jej produkcji udało się całkowicie zrezygnować z użycia nowego plastiku. Podobnie jak w przypadku pozostałych opakowań Żywiec Zdrój, również butelki bez etykiety w całości nadają się do recyklingu. To kolejna, po wprowadzeniu na rynek EKOmatów, wspólna inicjatywa między nami a siecią sklepów Żabka w ramach strategicznego partnerstwa na rzecz zamknięcia obiegu tworzyw sztucznych – komentuje Maria Uszyńska, kierownik marki w Żywiec Zdrój.

Opakowania odgrywają kluczową rolę w bezpiecznym dostarczaniu do konsumentów produktów wysokiej jakości. Jednocześnie nieodpowiednio zagospodarowane stanowią wyzwanie dla środowiska, dlatego Żywiec Zdrój podejmuje szereg działań mających na celu minimalizowanie wpływu swojej działalności na środowisko naturalne. Wszystkie wprowadzone przez markę na rynek opakowania w 100% nadają się do recyklingu, Żywiec Zdrój sukcesywnie rozwija ofertę produktów w całości z recyklingu, zapewnia zbiórkę i przetworzenie równowartości 100% plastiku, który wprowadza na rynek, aktywnie działa na rzecz wprowadzenia w Polsce systemu depozytowego, jak również prowadzi działania edukacyjne w zakresie segregacji odpadów i recyklingu.

Limitowana edycja

Woda źródlana Żywiec Zdrój w butelce bez etykiety i w 100% z plastiku z recyklingu dostępna jest w limitowanej edycji miliona sztuk w sieci sklepów Żabka. Działania komunikacyjne opierają się przede wszystkim na budowaniu jakościowych, pogłębionych materiałów kontentowych we współpracy z wybranymi redakcjami oraz influence marketingu.

Kampania obejmie także promocje w kanałach własnych marki. Za kreację odpowiada VMLY&R, zakup mediów jest po stronie MediaCom, natomiast działania PR oraz współpracę z influencerami prowadzi Tailor Made PR.

