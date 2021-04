Nowa butelka Żywiec Zdrój. Marka wyeliminowała tradycyjną etykietę. Edycja limitowana - milion sztuk

Żywiec Zdrój wprowadził właśnie na rynek innowacyjne opakowanie – w 100% „przezroCZYSTE” butelki bez etykiety. Butelka 0,4 l wykonana jest z plastiku z recyklingu. To już kolejne, trzecie opakowanie w ofercie marki wykonane w 100% z rPETu. Ale to edycja limitowana - dostępnych będzie na rynku milion butelek.



Jak pokazują dane, świadomość ekologiczna Polaków z roku na rok rośnie. Według badania zrealizowanego przez ARC Rynek i Opinia dla Szkoły Głównej Handlowe, blisko 60% Polaków stara się wybierać produkty przyjazne naturze. Jednocześnie konsumenci poddają oficjalne zobowiązania i przekazy firm pod ocenę, regularnie sprawdzając, czy obietnice ulubionych marek faktycznie wprowadzane są w życie.

Żywiec Zdrój jako pierwsza marka w Polsce zaprezentowała w pełni transparentną, przezroCZYSTĄ butelkę bez etykiety. Kluczowe informacje na temat produktu zostały wytłoczone na samym opakowaniu, co dodatkowo pozwoliło ograniczyć ilość zużytego w produkcji plastiku.

- Cieszymy się, że możemy zaprezentować pierwszą na rynku butelkę bez etykiety i w 100% z plastiku z recyklingu. To kolejny krok naszej firmy w kierunku zamykania obiegu plastiku. Tworząc je, towarzyszyła nam idea „BUTELKI przezroCZYSTEJ” - świadomie użyliśmy gry słów, która nawiązuje nie tylko do braku etykiety na butelce, ale także do faktu, że przy jej produkcji udało się całkowicie zrezygnować z użycia nowego plastiku. Podobnie jak w przypadku pozostałych opakowań Żywiec Zdrój, również butelki bez etykiety w całości nadają się do recyklingu. To kolejna, po wprowadzeniu na rynek EKOmatów, wspólna inicjatywa między nami a siecią sklepów Żabka w ramach strategicznego partnerstwa na rzecz zamknięcia obiegu tworzyw sztucznych – komentuje Maria Uszyńska, kierownik marki w Żywiec Zdrój.