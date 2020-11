Nowy program lojalnościowy Intermarche. Jego bohaterami są postaci z gry Angry Birds

zakupy, sklep, fot. ARC Rynek i Opinia

„Odlotowa drużyna” z maskotkami Angry Birds to nowa akcja promocyjna sieci supermarketów spożywczych Intermarché. Klienci mogą zbierać naklejki i wymieniać je na pluszaki z popularnej wśród dzieci i dorosłych gry, a także filmu animowanego. Odbioru maskotek można dokonać do końca roku.

Podczas trwania kampanii „Odlotowa drużyna” klienci Intermarché otrzymują specjalne znaczki za każde 50 zł wydane w sklepach sieci. Kupon z 15 naklejkami można wymienić na maskotkę z gry Angry Birds za 1 gr, z kolei za 10 znaczków można dostać zabawkę z dopłatą w kwocie 24,99 zł. Dodatkowo w wybranych tygodniach akcji klienci mogą uzyskać dodatkowe naklejki za zakup wskazanych produktów bądź po zeskanowaniu promocyjnego kodu z aplikacji mobilnej Intermarché.

Akcja rozpoczęła się 20 października i potrwa do 21 grudnia 2020 roku. Z kolei odbiór maskotek możliwy jest do końca tego roku.

– Jesteśmy przekonani, że lojalnościowa akcja promocyjna spotka się z zainteresowaniem klientów sklepów, tym bardziej, że w ramach nagrody mogą odebrać maskotki znane z popularnej gry dla dzieci Angry Birds. Dzięki akcji chcemy podziękować klientom, że regularnie wybierają zakupy w naszej sieci – mówi Eliza Orepiuk-Szymura, Dyrektor ds. Komunikacji i Informacji Grupy Muszkieterów.

Do wyboru jest 6 maskotek znanych najmłodszym z gry Angry Birds: Czerwonego, Bombę, Jaya, Świnię, Chucka oraz Leonarda. Liczba przytulanek jest limitowana, a cena pluszaka bez zebranych 15 znaczków to 59,99 zł. Produkty takie jak alkohol, wyroby tytoniowe czy leki są wyłączone z akcji i nie wliczają się do wartości transakcji uprawniających do otrzymania naklejek.

Akcje promocyjne z pluszakami nadal modne

Kampania Intermarche jest kolejną, w której można otrzymać pluszaki. Obecnie tego typu akcja trwa na stacjach Circle K, o czym pisaliśmy w serwisie interaktywnie.com. Wystarczy zatankować lub zrobić zakupy na stacji, aby otrzymać magnetyczne naklejki i znaczki, umożliwiające zebranie całej drużyny, czyli kolekcji maskotek i szklanek z wizerunkiem Minionków. Również Biedronka ma podobną promocję o nazwie Gang Fajniaków.

