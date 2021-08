Nutella Kocha Polskę. W ramach nowej kampanii na etykietach pojawiło się 16 inspirujących miejsc

Nutella Kocha Polskę, Nutella, fot. Grupa Ferrero

Rusza ogólnopolska akcja „Nutella Kocha Polskę”, dzięki której kupując dedykowany słoik kremu Nutella możemy odkryć 16 wyjątkowych miejsc w Polsce. Wszystkie te lokalizacje zostały wybrane we współpracy z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym. Dodatkowo marka daje szansę zgłoszenia swoich ulubionych miejsc, a także zamówienia pamiątkowych etykiet ze zdjęciem ulubionego miejsca wraz z dostawą do domu.

Nutella poprzez akcję „Nutella Kocha Polskę” pragnie zachęcić konsumentów do znalezienia chwili, by się zatrzymać w swoim codziennym pędzie i odkryć piękno, które nas otacza. Nutella chce przypomnieć, że Polska ma wiele do zaoferowania. Setki kilometrów pięknych plaż, morze, góry z zapierającymi dech pejzażami, wstęgi przepływających przez cały kraj rzek czy tysiące malowniczych jezior i urokliwych miejscowości – to wszystko znajdziemy w Polsce. Nutella pokochała Polskę już dawno. Grupa Ferrero, właściciel marki Nutella, rozpoczęła tu swoją działalność prawie 30 lat temu (w 1992 roku) i wybudowała nowoczesną fabrykę w Belsku Dużym koło Grójca, która jest trzecim co do wielkości zakładem produkcyjnym Ferrero na świecie, a produkty tu wyprodukowane trafiają do prawie 100 krajów na wszystkich pięciu kontynentach.

Wszyscy lubimy wakacje i wakacyjne podróże – odpoczywamy, poznajemy nowe miejsca, dlatego Nutella we współpracy z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym (PTTK) stworzyła mapę wyjątkowych, wartych odwiedzenia polskich lokalizacji. Dzięki kodom QR znajdującym się na etykietach dużych słoików Nutelli będziemy mogli odkryć ciekawostki dotyczące 16 wybranych miejsc, a także nietuzinkowe propozycje spędzenia wolnego czasu. Jeśli masz już wspomniany promocyjny słoik kremu Nutella koniecznie zeskanuj znajdujący się na etykiecie kody QR. Dzięki temu dostaniesz się do znajdującej się na www.nutella.pl biblioteki 16 filmowych przewodników po prezentowanych na etykietach wyjątkowych miejscach w Polsce oraz mapy z reklamowych filmów kremu - czytamy w informacji prasowej.

16 inspirujących miejsc

Przewodniki to nie tylko 16 inspirujących miejsc wartych odwiedzenia, ale także krótkie listy ciekawostek i propozycji oryginalnego spędzenia czasu w regionie. Na etykietach oraz w filmowych przewodnikach znalazły się: Kazimierz Dolny, Sandomierz, Wrocław, Sopot, Tczew, Jezioro Solińskie, Trzęsacz, Narew, Góry Stołowe, Biebrza, Hel, Woliński Park Narodowy, Chełmno, Hala Gąsiennicowa, Szczecin i Cieszyn.

Akcja trwa od 2 sierpnia do 30 września 2021 roku.

- Pandemiczna rzeczywistość ograniczyła możliwości podróżowania, większość z nas zrezygnowała z wyjazdów zagranicznych i postawiła na wakacje w kraju. Postanowiliśmy więc zorganizować akcję, dzięki której miłośnicy kremu Nutella będą mogli poznać piękne miejsca w Polsce. Opracowane wspólnie z PTTK atrakcje turystyczne pozwolą nam odkryć tajemnicze zakątki Polski – mówi Beata Dziekanowska z Ferrero.

Odkryj tajemnice podziemnej trasy turystycznej Sandomierza, dowiedz się dlaczego kogut jest symbolem Kazimierza, zobacz latarnika przy pracy we Wrocławiu, poznaj Sopot od strony rybackiej przystani, odkryj cuda techniki na miarę wieży Eiffla w Tczewie, spróbuj bieszczadzkich Proziaków nad Soliną, poznaj legendę o Zielenicy w Trzęsaczu, zobacz gdzie nad Narwią kręcono „opowieści z Narnii”, a jeśli się odważysz - pokonaj skalny labirynt Gór Stołowych. Ale to nie wszystko, zachęcamy również do zawędrowania do geograficznego centrum Europy i wypatrzenia 297 gatunków ptaków nad Biebrzą, obejrzenia największej w Polsce drewnianej rzeźby na Helu, sprawdzenia jak żyli Słowianie i Wikingowie ponad tysiąc lat temu w okolicach Wolińskiego Parku Narodowego, zwiedzenia najdłuższych w Europie murów miejskich w Chełmnie oraz cieszyńskiej Wenecji w Cieszynie. Na koniec pora sprawdzić jak daleko do morza ma Szczecin i wysłuchać koncertu w wyjątkowym budynku Filharmonii Szczecińskiej oraz zachwycić się zapierającym dech w piersiach widokiem na Tatry z Hali Gąsienicowej.

Własna etykieta

W ramach akcji można zgłosić swoje ulubione miejsca i razem z kremem Nutella stworzyć wyjątkową mapę atrakcji w Polsce, a na deser zamówić w kreatorze etykiet nutella, swoje własne pamiątkowe etykiety z ulubionego miejsca w kraju, które zostaną wydrukowane i dostarczone na wskazany adres na koszt producenta kremu Nutella.