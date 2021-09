Obsługa klienta przez social media. Klienci zaczynają traktować to jako normę

laptop, kobieta, komputer, fot. deeezy, pixabay

Aż 40 proc. Polaków uważa, że reklamacja zgłoszona przez Facebookową stronę firmy może być sprawniej załatwiona niż ta zgłoszona przez infolinię czy formularze zgłoszeniowe na stronach www. Z badania agencji marketingowej On Board Think Kong wynika też, że najbardziej kontakt przez social media preferują najmłodsi klienci.

- To duże wyzwanie dla wielu firm. Niektóre z nich obsługę klientów w kanałach social media traktują nadal inaczej niż w tradycyjnych kanałach. To problem zarówno na poziomie organizacyjnym jak i technicznym – komentuje Norbert Kilen z agencji On Board Think Kong.

Wyniki badań wskazują, że stosunek do komunikacji z firmami przez profile społecznościowe jest silnie uzależniony od wieku. Wśród najmłodszych respondentów, w wieku do 24 lat aż 60 procent deklaruje przekonanie, że zgłaszając problem na Facebooku uzyskają pomoc szybciej niż innymi kanałami.

- Prefereowanie social media przez młodych klientów może być też efektem większych starań firm o precyzyjną, empatyczną pomoc klientom w serwisach społecznościowych niż w tradycyjnych kanałach. Wiele firm reaguje na wiadomość na Facebooku dużo szybciej niż na email. W dłuższej perspektywie okazuje się to być wyzwaniem. Klienci szybko uczą się nowych reguł i zaczynają traktować to jako normę – dodaje Norbert Kilen z OBTK.

Badanie zrealizowano w lipcu b.r. metodą CAWI na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków w wieku 18+. Za realizację na zlecenie On Board Think Kong odpowiadał SW Research.

On Board Think Kong to Część międzynarodowej sieci public relations ECCO Network obecnej w ponad 40 krajach, łącznie zatrudniającej ponad 1500 konsultantów w 50 biurach na całym świecie.

