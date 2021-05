Od sprzedaży wielokanałowej nie ma odwrotu. Konsumenci nie zmienią już nawyków

e-commerce, zakupy online, fot. Unilever

Cyfryzacja zarówno konsumentów, jak i sprzedawców detalicznych przyspieszyła o dwa do trzech, a w niektórych krajach nawet o pięć lat, wynika z badań opublikowanych przez E-commerce News. Głównym beneficjentem zmian jest oczywiście handel elektroniczny, a najbardziej wyeksponowanym przykładem - ogromny, bo średnio aż 40-proc. wzrost liczby punktów odbioru. I widać to zwłaszcza w Polsce, gdzie wzrost ten sięgnął w ostatnim czasie aż 70 proc., podają analitycy.

Pandemia i idące za nią lockdowny spowodowały ​​wzrost liczby zakupów internetowych w Europie i mimo że - zwłaszcza w pierwszych miesiącach - wzrastały głównie towary zaliczające się do kategorii tych najbardziej podstawowych (essential), zmiana w zakupowych zachowaniach klientów jest raczej trwała. I bynajmniej nie oznacza odejścia od sklepów tradycyjnych. Wiele - a szczególnie rosnąca popularność rozwiązań Click & Collect - wskazuje na to, że przedsiębiorcy wreszcie poważniej potraktują kwestie związane ze sprzedażą wielokanałową. Sprzedawcy detaliczni, bez względu na to, czy działają tylko online czy dopiero zaczynają łączyć digital z tradycyjną sprzedażą, będą więc przyspieszać inwestycje w e-commerce, a przy tym korzystać z taktyk pozwalających zapewnić klientom spójne doświadczenia we wszystkich kanałach.

Badanie e-commerce News pokazało również, że najczęściej kupowanymi artykułami we wszystkich krajach były żywność i - co ciekawe - ubrania. I o ile marki modowe dość dobrze oswoiły się w online'm, o tyle kategoria eGrocery wciąż raczkuje w temacie. Żadna inna nie odnotowała jednak tak dużego procentowego wzrostu, bo wielu konsumentów - chcąc nie chcąc - pokonało początkowe obawy, a teraz doceniają wygodę i oszczędność czasu, jakie zapewniają zakupy spożywcze w sieci. Niedawny raport McKinsey'a przewidywał, że ta kategoria może wzrosnąć do ponad 10% całości do 2025 r. Ale zmiany są widoczne już teraz, gołym okiem, bo nawet jeśli klienci nie finalizują transakcji, to coraz częściej - dokładnie tak samo jak w innych kategoriach produktowych - od internetu zaczynają poszukiwania.

źródło: Think with Google





Adopcja strategii omnichannelowych już teraz wydaje więc się niezbędna. I trend widać również w USA. Tam popularność modelu Click & Collect wzrosła ponad dwukrotnie w 2020 roku i zgodnie z szacunkami eMarketera utrzyma dwucyfrowe tempo wzrostu do 2024 roku. Tak jak przy eGrocery, miejsca jest bowiem sporo. Mimo że już w 2018 roku w Stanach Zjednoczonych funkcja ta odpowiadała za sprzedaż w wysokości 22,16 mld USD, to wciąż stanowiło to zaledwie 4,2% handlu detalicznego.

I podobnie jak w Europie, również w USA modele "Click & Collect" bynajmniej nie kanibalizują sprzedaży w sklepach stacjonarnych, o których jeszcze do niedawana mówiło się, że czeka je koniec. Model ten, napędzając sprzedaż cyfrową, jednocześnie zwiększa liczbę wizyt w tradycyjnych placówkach, co - nie tylko potencjalnie - zwiększa szansę na offline'owy cross-selling. Omnichannel rodzi jednak też wyzwania, m.in. związane z analityką. - Model Click & Collect wymaga marketingu na wysokim poziomie. Bez zastosowania omnichannel i pełnej integracji podejmowanych działań jest bardzo trudno choćby mierzyć atrybucję i odpowiednio przypisywać konwersję do poszczególnych kanałów marketingowych w racjonalny sposób - mówił na łamach interaktywnie.com Marcin Kordowski z Kordowski Digital.

Problemów jest jednak więcej, a wszystkie zaczynają się i kończą na technologii. Jednym z kluczowych czynników sukcesu w sprzedaży wielokanałowej jest bowiem uspójnienie doświadczeń klientów, co wymaga - przede wszystkim - spójności i aktualności oferty produktowej. Platformy e-commerce pośpiesznie implementują takie rozwiązania, ale realia wciąż odbiegają od prezentacji.

W Polsce stawiamy na paczkomaty

Od połowy 2019 roku do teraz liczba punktów dostępowych w Polsce wzrosła o ponad 70 proc., ale krajem w Europie o największej ich liczbie pozostają Niemcy. My mamy jednak najwięcej paczkomatowych (11 000). Za nami plasują się Hiszpania (10 000) i Niemcy (7 000).

Kraje z największą liczbą punktów odbioru: