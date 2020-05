OdporniNaDezinformacje. Rzeczpospolita walczy z fake newsami

Rozprzestrzeniają się jak wirus, a nieumiejętność odróżnienia ich od sprawdzonych informacji to problem społeczny, który zwiększył swoje nasilenie w czasie epidemii koronawirusa. Najnowsza kampania „Rzeczpospolitej” - „Odporni na dezinformację”, ma na celu zwiększyć społeczną odporność na fake newsy.

Kampania rozpoczyna się nietypowo. W serwisie rp.pl oraz w mediach społecznościowych „Rzeczpospolitej” pojawił się teaser ze specjalnym udziałem Bogusława Chraboty, redaktora naczelnego dziennika, który składa z jedynki „RZ” … maskę ochronną. W ten symboliczny sposób „Rzeczpospolita” inauguruje kampanię pt. „Odporni na dezinformację”, której celem jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie niebezpieczeństw, jakie się wiążą z udostępnianiem fake news’ów.

– Fake news jest parainformacją. Ontologicznie nie różni się od newsa, to ta sama konstrukcja. Dla laików jest trudny do odróżnienia od newsa. Istotna jest intencja wprowadzenia nieprawdy. Jako społeczeństwo mamy ograniczone możliwości weryfikacji takiej informacji. Mamy natomiast możliwość sprawdzenia, czy źródło jest wiarygodne, i tak ocenić wartość informacji. W ciągu ostatnich lat z „Rzeczpospolitej" fake newsy do opinii publicznej raczej nie trafiły. To świadczy o naszych procedurach, które są ściśle przestrzegane, oraz o profesjonalnym podejściu naszych dziennikarzy do weryfikacji newsów” – mówi Bogusław Chrabota, redaktor naczelny dziennika.