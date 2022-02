OKR - czyli jak skupić się na tym, co jest naprawdę istotne w Twojej firmie

Paulina Trafas i Natalia Ginter

Gorącym tematem w zarządzaniu stała się ostatnio metoda OKR (Objective and Key Results), która pozwala firmom i zespołom utrzymać skupienie na celu i wynosi organizację na wyższy poziom działania. Ojcem OKR-ów jest Andy Grove, ale dopiero, kiedy jego wychowanek - John Doerr zaimplementował metodę OKR w Google’u, wzbudziła ona ogromne zainteresowanie, które trwa to dzisiaj - piszą dla Interaktywnie.com Natalia Ginter i Paulina Trafas - HR Business Partnerki i trenerki OKR z ValuesFirst.



Z czego wynika rosnąca popularność OKR-ów? Dlaczego tak wiele organizacji decyduje się na wprowadzenie tej metody?





Czym są OKR-y?



Świat definiowania celów uwielbia akronimy - zaprzyjaźniliśmy się już z KPI, MBO czy BSC, a teraz wydaje się, że jest czas na OKR. Czym są OKR-y?



OKR-y (Objective and Key Results) – to sposób definiowania celu bazujący na inspirującym wyzwaniu (Objective) oraz zestawie metryk (Key Results). Co więcej, OKR-y to także ramy procesowe, które skłaniają do współpracy oraz do skupienia się na priorytetach w organizacji.



Dlaczego OKR-y są tak skuteczne?

Niezrealizowana strategia. Strategia, która żyje tylko przez czas, w którym jest definiowana, a później odchodzi w niepamięć. Chaos będący rezultatem braku priorytetów lub ich nadmiaru. Brzmi znajomo? Te motywy są znane nie jednej organizacji!

OKR-y są skuteczne, ponieważ:

Wg badań Balanced Scorecard Institute 90% organizacji nie potrafi z powodzeniem realizować swojej strategii, a prawidłową odpowiedź na pytanie o priorytety firmy potrafi udzielić jedynie 22% managerów wyższego szczebla i zaledwie 18% średniego szczebla!

● cel jest jasno zdefiniowany – wszyscy w organizacji wiedzą, do czego dążą,

● budują koncentrację i zaangażowanie w priorytety,

● wzmacniają współpracę zespołową, gdyż umożliwiają pracę w interdyscyplinarnych teamach

● pozwalają mierzyć i weryfikować realizację celu,

● budują kulturę organizacji opartą o samoorganizujące się, autonomiczne i zaangażowane zespoły,

● pozytywnie wpływają na komunikację wewnętrzną i przepływ informacji,

● budują pozytywne nawyki (planowanie zadań, estymowanie czasu realizacji zadań, skupianie się na rezultatach, a nie na samych aktywnościach) związane ze sposobem pracy zespołów.



OKR-y koncentrują się wokół rezultatów, budują nawyk zadawania sobie pytania o przyczynę naszej aktywności i bieżącą weryfikację rezultatów. Jeśli nasze aktywności nie przekładają się na rezultaty, powinien być to dla nas wyraźny sygnał do refleksji - zmiany sposobu działania.

Kto wykorzystuje metodę OKR?



OKR-y z powodzeniem wykorzystywane są przez firmy takie jak: Google, Zalando, eBay, LinkedIn, Spotify, Uber, Amazon, Microsoft. Na polskim rynku, w oparciu o OKR-y swoje cele kalibruje: Grupa Allegro, Gazeta.pl, FlixBus oraz wiele małych i średnich przedsiębiorstw, głównie z branży IT i marketingu.





5 powodów, dla których powinieneś wdrożyć OKR w swojej agencji marketingowej



Wyznaczenie kierunku działań organizacji w oparciu o fundamenty firmy



Pandemiczna rzeczywistość wymaga od nas świadomego wprowadzania pracowników w kontekst organizacji - w przeciwnym razie, pojawi się rezultat w postaci braku zaangażowania i motywacji. Potrzeba zadbania o to, aby wartości organizacji, jej misja, wizja i strategia były nie tylko zaprezentowane “na sucho” pracownikowi podczas zdalnego onboardingu, ale aby były przede wszystkim widoczne w bieżącej pracy, przekładały się na codzienne postawy i zachowania, staje się kluczem do budowania szerszego kontekstu, co z kolei przekłada się na poczucie celu.



OKR-y nie funkcjonują w próżni - wartości, misja wizja i strategia to ich fundamenty. Połączenie fundamentów ze sposobem ich egzekucji za pomocą OKR pozwala na wyznaczenie jasnego kierunku działań.



Wyznaczanie i skupianie się na priorytetach



OKR-y to narzędzie do podejmowania świadomych decyzji - co jest dla nas aktualnie najważniejsze, w którym obszarze/na jakim produkcie koncentrujemy swoją uwagę oraz uwagę naszych zespołów? Dlaczego jest to szczególnie istotne?



Otóż, brak decyzji co do wyboru priorytetów nie oznacza braku działania, a raczej równe jest w mnogości działań i pogrążaniu się w chaosie - jak pisał Greg McKeown w Esencjaliście “(...) jeśli sam nie ustalisz priorytetów w swoim życiu, ktoś inny zrobi to za ciebie”.



Zwinne reagowanie na zmieniającą się rzeczywistość



Jedyną pewną rzeczą na świecie jest zmiana, a jednym z kluczowych zadań Zarządu jest stworzenie w organizacji środowiska, które na tę zmianę będzie mogło szybko reagować i odpowiadać.



OKR-y to metoda, która w dzisiejszym świecie VUCA pozwala biznesowi zachowywać elastyczność bez ponoszenia kosztów w postaci wypalonego zespołu, trwającego w chaosie i ciągle zmieniających się wobec niego oczekiwaniach.



Budowanie innowacyjnej kultury organizacji



OKR-y dają zespołowi przyzwolenie na eksperymentowanie, wyciąganie wniosków i budowanie na nich kolejnych hipotez. Środowisko otwarte na popełnianie błędów, na naukę opartą o empiryczne doświadczenie jest idealnym miejscem na kreowanie innowacji.

Raport MIT Sloan Management Cyfrowa transformacja przywództwa wskazuje, iż innowacyjne organizacje zorientowane na cel korzystają z tzw. odwróconego mentoringu, w którym to młodsi (stażem lub wiekiem) wskazują swoim liderom, w jaki sposób osiągnąć wyznaczone przez nich cele. OKR-y są metodą, która daje możliwość aktywnego partycypowania wszystkich członków zespołu w ustalaniu kluczowych rezultatów, niezależnie od zajmowanego stanowiska czy stażu, i w ten sposób naturalnie nawiązuje do idei odwróconego mentoringu.

Wzrost zaangażowania



David Pink w swojej książce Drive wskazuje na badania, które potwierdzają, iż autonomia, mistrzostwo i cel to 3 kluczowe elementy motywacji 3.0, czyli takiej, która zakłada, że ludzie mają popęd do uczenia się, tworzenia i ulepszania świata, zależy im na “nagrodach wewnętrznych” tj. satysfakcji, radości. OKR-y są w pełni zgodne z założeniami motywacji 3.0.





Przykładowe OKR



Objective to ambitne, inspirujące wyzwanie pokazujące kierunek działania, natomiast Key Result to mierzalny rezultat, odpowiadający na pytanie: “po czym poznam, że cel został osiągnięty”. Na poziomie organizacji Objective często ustala się na 1 rok, natomiast KRy definiuje się co 3 miesiące. OKRy są bardzo kontekstową metodą, mocno zakorzenioną w środowisku danego biznesu, dlatego tak ważne jest, abyśmy pamiętali, iż nie zawsze korzystanie z rozwiązań, które sprawdziły się u naszej konkurencji będzie sprzyjało naszemu biznesowi oraz naszym zespołom.



OKR na poziomie firmowym:

Objective: Jesteśmy najbardziej rozpoznawalną agencją marketingową w Polsce!

Key Result: Zorganizujemy konferencję marketingową na której wystąpi 6 Topowych prelegentów z obszaru SEO.

Key Result: Każdego miesiąca pozyskamy 2 klientów z budżetem powyżej 10 000 PLN.

Key Result: Zwiększymy liczbę wzmianek o naszej agencji z 50 do 120 miesięcznie.



OKR dla działu Social Media Marketing:

Objective: Zwiększymy zasięg wszystkich naszych platform social media

Key Result: Wzrost liczby obserwujących na FB o 40%

Key Result: Wzrost wyświetleń na Instagramie o 50%

Key Result: 3 x wzrost zaangażowania pod każdym postem



OKR dla działu Content Marketing:

Objective: Udoskonalimy content w naszym newsletterze

Key Result: 3 000 odwiedzin na firmowej stronie www pochodzi newslettera

Key Result: Wzrost współczynnika OR z 13% na 20%

Key Result: Wzrost współczynnika konwersji newslettera z 1,8% na 2%



OKR dla działu Performance Marketing:

Objective: Skupiamy się na generowaniu nowych leadów

Key Results: 2 stargetowane kampanie online dostarczające 100 leadów

Key Results: 3 kampanie e-mail marketingowe dostarczające 50 leadów

Key Results: 100 leadów dzięki kampaniom direct mail

Key Results: mobilne rejestracje stron internetowych dzięki optymalizacji SEO dostarczają 100 leadów przychodzących





Od czego zacząć?



OKR-y to nie tylko cele i produktywny zespół. Jeśli chcesz, aby dzięki tej metodzie Twoja firma została wyniesiona na kolejny poziom rozwoju, zadbaj o zdrową kulturę organizacji. Zdrową, to jest taką, w której:

● ludzie mają poczucie bezpieczeństwa - mogą definiować ambitne cele bez obawy przed konsekwencjami porażki,

● konstruktywny, dwustronny feedback oraz wyrażanie uznania są wpisane w Wasze firmowe DNA,

● Wasze firmowe wartości przejawiają się w postawach, zachowaniach, komunikacji i podejmowanych decyzjach.



Bez tych elementów, szanse na zbudowanie zaangażowanego zespołu, który z jednej strony realizuje cele firmowe, a z drugiej swoje indywidualne potrzeby, są bardzo nikłe.