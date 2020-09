Oracle wprowadza na rynek Java 15. Poprawiono wydajność i bezpieczeństwo rozwiązania

komputer, klawiatura, fot. ING

Firma Oracle poinformowała o wprowadzeniu na rynek pakietu Java 15 (Oracle JDK 15). Rozwiązanie to w dalszym ciągu jest numerem jeden wśród języków programowania, używanym przez ponad 69% zawodowych programistów na świecie. Najnowszy pakiet Java Development Kit (JDK) jest wyposażony w nową funkcjonalność, w tym algorytm podpisu cyfrowego oparty na krzywych eliptycznych (EdDSA) (JEP 339) i klasy ukryte (JEP 371).

Oracle udostępniła technologię Java 15 zgodnie z sześciomiesięcznym cyklem wydawania nowych wersji, który rozpoczęto wraz z edycją Java 10 w 2018 roku. Ten sześciomiesięczny cykl zwiększa przewidywalność i stabilność, a przy tym sprawia, że programiści szybciej mają dostęp do innowacji. Java jest powszechnie stosowana w firmach każdej wielkości i we wszystkich branżach. Na całym świecie wdrożonych jest 51 miliardów aktywnych wirtualnych maszyn Javy, jest to więc najczęściej wybierana technologia do programowania nowoczesnych aplikacji biznesowych w takich obszarach jak analiza danych, mikrousługi, zarządzanie danymi, narzędzia społecznościowe, wielkie zbiory danych, DevOps, narzędzia mobilne, narzędzia do programowania i chatboty.

- Java obchodzi 25. urodziny, a my kontynuujemy inwestycje techniczne, które zwiększają jej innowacyjność i pomagają sprostać potrzebom dynamicznie zmieniającego się środowiska technologicznego. Dostępność wersji Java 15 i zawarte w niej przyrostowe innowacje, które są możliwe dzięki przejściu na sześciomiesięczny cykl wydawania nowych wersji, zapewniają społeczności Javy narzędzia niezbędne do tworzenia nowoczesnych aplikacji - powiedział Georges Saab, wiceprezes ds. rozwoju w dziale Java Platform Group w firmie Oracle.

Java 15 jest efektem ogólnobranżowych prac rozwojowych obejmujących otwarte recenzje, cotygodniowe konsultacje i szeroką współpracę pomiędzy inżynierami Oracle i członkami światowej społeczności programistów korzystających z technologii Java, prowadzoną w ramach inicjatywy OpenJDK Community i programu Java Community Process.