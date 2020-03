Oshee i Łukasz Gil promują trening w domu. Ruszyła nowa kampania

Zamknięte kluby fitness i siłownie. Pogłębiająca się izolacja, uniemożliwiająca trenowanie sportów zespołowych. Lęk przed wyjściem na wolne powietrze w obawie przed złapaniem koronawirusa. To wszystko duże przeszkody dla osób dbających o formę. Czy w związku z tym mamy zaniedbać ćwiczenia na czas siedzenia w domach? Absolutnie nie! Żeby zachęcić Polaków do aktywności marka OSHEE rusza z akcją #aktywniewdomu, w ramach której nawiązała współpracę z ekspertem, trenerem personalnym i zawodnikiem crossfitu Łukaszem Gilem.

Kampania będzie koncentrować się w mediach społecznościowych grupy OSHEE, gdzie w ciągu najbliższego tygodnia będą publikowane pomysły na treningi z wykorzystaniem sprzętu dostępnego w każdym domu, takiego jak butelki, krzesła, czy… kije od szczotek. Z pomocą marce przyjdzie specjalista od dbania o formę, Łukasz Gil. To popularny na Instagramie trener personalny i zawodnik crossfitu. W ramach akcji #aktywniewdomu będzie promował tę formę aktywności.

– Tym, którzy potrzebują intensywnego i wszechstronnego treningu, serdecznie polecam crossfit. Do większości ćwiczeń nie jest potrzebny żaden sprzęt. Ogromną zaletą crossfitu jest też to, że wysiłek jest intensywny, ale krótkotrwały. Wystarczy 30-40 minut dziennie na trening, a mięśnie na pewno go odczują. Dzięki temu zostaje dużo czasu na inne zajęcia – podkreśla Gil, którego treningi i porady będą udostępniane w mediach społecznościowych Grupy OSHEE. Pierwszy trening z Rafałem Gilem zostanie udostępniony Polakom już w najbliższy czwartek i będzie to trening solo. Specjalista od crossfitu przygotuje również treningi do wykonania w parze, a także trening dla całej rodziny!