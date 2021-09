Otodom z nowym logotypem i kampanią wizerunkową. Dom stał się narratorem

Od dziś w ramach nowej kampanii marki Otodom w telewizji będą emitowane trzy spoty. W każdym z nich to dom staje się narratorem i opowiada historię pierwszego „spotkania” z właścicielem. Ich idealne dopasowanie gwarantuje długotrwały i szczęśliwy związek – jak w życiu. Start kampanii zbiega się z rebrandingiem marki, która zyskała nowe logo i kompleksową identyfikację wizualną.

Autorem nowego systemu identyfikacji wizualnej Otodom jest Kuba ‘Enzo’ Rutkowski z zespołem Kommunikat studio.

– Naszym zadaniem nie było tylko uporządkowanie języka wizualnego Otodom, ale przede wszystkim zwizualizowanie zmiany jaka nastąpiła w strategii i komunikacji marki. Szukaliśmy również niekonwencjonalnego sposobu na zinterpretowanie tematu nieruchomości. Dlatego metafory zawarte w samym logotypie oparliśmy na prostych kształtach geometrycznych. Plany budowy, czy sama architektura opierają się głównie na kształcie kwadratu i prostokąta. Dlatego uprościliśmy ikony daszków, domków do jeszcze bardziej elementarnej symboliki domu jaką stał się kwadrat. Markę Otodom przedstawiliśmy jako kształt idealny, czyli koło, które jest zawarte w samej nazwie poprzez litery O. Połączenie tych dwóch figur stworzyło symbol, który zastąpił literę “O” w wyrazie “dom”, aby wzmocnić jeszcze bardziej jego znaczenie – tłumaczy Kuba ‘Enzo’ Rutkowski, projektant Kommunikat studio.

Sam logotyp to nie wszystko. Nowy system identyfikacji wizualnej został oparty na ewolucji i ulepszeniu dotychczasowych identyfikatorów marki, ale przeszedł także rewolucję, która uzupełniła je o nowe elementy. Dzięki dynamicznemu brandingowi, marka Otodom zyskała nie tylko bardziej profesjonalny charakter, ale także czytelny i nowoczesny wymiar.

Jednocześnie z rebrandingiem, ruszyła nowa kampania reklamowa, w ramach której powstała seria trzech spotów. Za pomysł i wykonanie odpowiada agencja Leo Burnett, która do współpracy zaprosiła dom produkcyjny Dynamo i ekipę znakomitych filmowców, z utytułowanym reżyserem Michałem Marczakiem na czele.

– Zauważyliśmy pewną analogię między poszukiwaniem domu i poszukiwaniem życiowego partnera. W obu przypadkach nieco błądzimy, balansujemy między tym, co podpowiada nam serce i rozum. Stąd pomysł przedstawienia Otodom jako „platformy randkowej”, która pomaga budynkom znaleźć idealnych mieszkańców, a ludziom – idealne domy. W końcu Otodom jest przestrzenią, w której wiedza i doświadczenie spotykają się z emocjami – tłumaczy Maciej Porębski, dyrektor kreatywny Leo Burnett.

W ten sposób powstały historie, w których narrację przejęły domy. Pierwszą opowiada artystyczny apartament nad morzem, rocznik 26, w którym zamieszkała para po pięćdziesiątce, potrafiąca docenić piękno wiekowego domu. „Ona wie, jak otrzymać każdy odcień błękitu, a on zna wszystkie kolory morza – nic dziwnego, że się zakochali”. W drugiej historii, jednorodzinny dom na przedmieściach wspomina jak bardzo przeżywał samotność i trudny czas poszukiwania swojej wymarzonej rodziny. W końcu znaleźli się na Otodom. Ostatnie mieszkanie – kawalerka w deweloperskim bloku – relacjonuje skomplikowane relacje z pewnym kawalerem, z którym co prawda długo się docierali, ale finalnie poczuli radość z idealnego dopasowania.

– Personifikacja domów, która stanowi podstawę nowej platformy komunikacji Otodom, ma duży potencjał filmowy i niesie gigantyczny ładunek emocjonalny. Pokazując różne domy i historie ich spotkań z tak samo różnorodnymi właścicielami, dajemy widzom szansę na odnalezienie prawdy, a może też swoich potrzeb, marzeń i oczekiwań związanych z miejscem zamieszkania. Takie scenariusze to naprawdę rzadkość nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Ich lektura przeniosła mnie do złotych czasów światowej reklamy, przypominając ikoniczne już, kultowe filmy, dzięki którym postanowiłem zająć się reklamą i filmem w ogóle - tłumaczy Michał Marczak, reżyser spotów do kampanii Otodom.