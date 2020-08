PepsiCo i Stadion Śląski nawiązały współpracę

PepsiCo fot. Stadion Śląski

Stadion Śląski, jeden z największych i najnowocześniejszych obiektów sportowych w Polsce oraz PepsiCo, światowy lider w obszarze produktów spożywczych i napojów, podpisały umowę partnerską na 3 lata. Kontrakt pomiędzy podmiotami obejmuje m.in. wzajemne działania promocyjne oraz kwestie związane ze stoiskami handlowymi podczas imprez organizowanych na obiekcie. Zarządy obu firm zapowiadają jednak, że zawarte porozumienie nie ograniczy się jedynie do sprzedaży napojów i przekąsek sygnowanych markami należącymi do portfolio firmy. Planowane są także wspólne projekty marketingowe – pierwszy z nich, Pepsi Silesia Beats, już jest on air.

Zawarta przez Stadion Śląski oraz PepsiCo umowa obejmuje m.in. sprzedaż produktów sygnowanych markami takimi jak Pepsi, 7Up, Mirinda, Cheetos, czy też Lay’s na terenie Stadionu Śląskiego, a także wzajemnie działania promocyjne. Kontrakt zawarty został na 3 lata i obejmuje okres do czerwca 2023 roku.

- Firma PepsiCo wykazała się dużym zrozumieniem potrzeb Stadionu Śląskiego. Od razu zauważono nasz potencjał i właściwie po pierwszych rozmowach byliśmy przekonani, że to właściwy partner do dalszych negocjacji. W międzyczasie pracowaliśmy również nad dużym projektem muzycznym, w którym PepsiCo chętnie wzięło udział. Pepsi Silesia Beats, bo taką ostatecznie nazwę zyskało nasze autorskie wydarzenie, to realizowany dla Stadionu Śląskiego największy w Europie live stream z udziałem DJów. Zaangażowanie Pepsi było dla nas jasnym sygnałem, że to partner, jakiego szukamy – mówi Grzegorz Kubicki, Dyrektor Marketingu Stadionu Śląskiego.

Dwie pierwsze edycje Pepsi Silesia Beats cieszyły się sporą popularnością wśród fanów muzyki klubowej i bez wątpienia dostarczyły wszystkim widzom niezapomnianych emocji. Co więcej, transmisja w Internecie połączona była ze zbiórką pieniędzy na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla śląskich ośrodków onkologii dziecięcej. Całość akcji charytatywnej zakończy się wraz z trzecią edycją imprezy, czyli w ostatni weekend sierpnia.

– Stadion Śląski jest dla wielu Polaków miejscem symbolicznym, które przeszło do historii z uwagi na wiele kulturalnych i sportowych wydarzeń z przeszłości, takie jak mecze naszej Reprezentacji czy koncerty znanych światowych wykonawców. Aktualnie obiekt kontynuuje te tradycje, a nam zależy, aby zostać częścią tej historii. W działaniach promocyjnych podejmujemy współpracę z partnerami zapewniającymi możliwość organizacji imprez dużego formatu, a Stadion Śląski doskonale spełnia nasze oczekiwania w tym zakresie. Pomysł organizacji Pepsi Silesia Beats, imprezy o zupełnie nowym formacie na przekór okolicznościom, właśnie w Chorzowie okazał się prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Jesteśmy przekonani, że nasza współpraca ze Stadionem Śląskim przyczyni się do organizacji wielu niezwykłych wydarzeń. Na całym świecie PepsiCo znana jest z różnorodnych przedsięwzięć, w tym licznych imprez muzycznych, które dzięki odpowiedniemu doborowi wykonawców trafiają do milionów widzów na całym świecie – powiedział Michał Machaj z PepsiCo.

Stadion Śląski jest jednym z najpopularniejszych stadionów lekkoatletycznych nie tylko w Polsce, ale i w Europie, a także sportowym symbolem województwa śląskiego. Na obiekcie regularnie odbywają się największe zawody lekkoatletyczne, takie jak Memoriały Janusza Kusocińskiego i Kamili Skolimowskiej, a także liczne imprezy sportowe. To także miejsce organizacji największych koncertów, widowisk oraz wydarzeń kulturalnych. Na co dzień Centrum Konferencyjno-Biznesowe obiektu jest idealnym miejscem do organizacji konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń, czy też wszelkiego rodzaju eventów.