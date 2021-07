PepsiCo poszerzy ofertę. Produkty mają być zdrowsze

napoje, sklep, pepsi, zakupy, fot. igorovsyannykov, pixabay

Firma PepsiCo ogłosiła plan poszerzenia oferty żywności i napojów oraz zapewnienia większego wyboru konsumentom z terenu Unii Europejskiej. Nowa strategia obejmuje szereg zobowiązań opartych na rygorystycznych i wynikających z badań naukowych wytycznych dotyczących żywienia. Wśród celów realizowanych przez PepsiCo znajduje się ograniczenie dodawanych do napojów cukrów oraz soli i tłuszczów nasyconych do żywności, wprowadzenie do sprzedaży mniejszych porcji oraz tworzenie alternatyw dla obecnych na rynku marek. Dobrowolne zobowiązanie zostanie przedłożone Komisji Europejskiej jako wkład firmy w rozwój unijnego Kodeksu postępowania w zakresie odpowiedzialnych praktyk w biznesie i marketingu.

Mniej cukru o 25% do 2025 roku

Zobowiązanie PepsiCo wynika z postępów w realizacji celów środowiskowych i społecznych, jakie firma poczyniła na całym świecie w ciągu ostatniej dekady. W odniesieniu do oferty napojowej w Europie, obejmującej m.in. Pepsi, Lipton Ice Tea czy 7UP, nowe zobowiązanie przyczyni się do obniżenia poziomu dodawanych cukrów średnio o 25% do roku 2025 oraz o 50% do roku 2030. Już teraz PepsiCo posiada szeroką gamę napojów bezcukrowych, w tym m.in. Pepsi MAX oraz 7UP Free. Obniżanie zawartości cukru w napojach ma pozytywny wpływ na walkę ze zmianami klimatu – PepsiCo szacuje, że przejście z napojów dosładzanych na warianty bezcukrowe przekłada się na redukcję nawet ¼ emisji gazów cieplarnianych generowanych przez napój.

– Konsumenci oczekują zdrowszych i bardziej zrównoważonych marek oraz produktów, które świetnie smakują. W ciągu ostatniej dekady wdrożyliśmy liczne zmiany receptur naszych produktów i wprowadziliśmy na rynek nową ofertę. Prawie co trzeci sprzedawany przez nas napój na terenie UE nie zawiera cukru – wierzymy, że ten trend będzie się stale rozwijał. Nasze doświadczenia w redukcji zawartości cukru w napojach zamierzamy ponadto wykorzystywać, aby móc szybciej zaoferować konsumentom zdrowszą ofertę przekąskową – powiedział Silviu Popovici, prezes PepsiCo na Europę.

Oznaczenia B oraz A

Stale kontynuowana jest dywersyfikacja oferty przekąsek produkowanych przez PepsiCo, a celem tych starań jest zaoferowanie konsumentom zdrowszych alternatyw. Firma zamierza przy tym korzystać z doświadczeń uzyskanych podczas rozwoju oferty napojów bezcukrowych, wdrażając działania, które do roku 2025 zapewnią ponad dziesięciokrotne zwiększenie sprzedaży przekąsek oznaczonych B lub A w powszechnie stosowanym systemie oceny wartości odżywczej Nutri-Score. W efekcie zdrowsza oferta przekąskowa stanie się najszybciej rozwijającą się kategorią żywnościową w okresie najbliższych czterech lat, przy jednoczesnym założeniu realizacji ambitnego celu wzrostu wartości tej kategorii do poziomu 1 mld USD do roku 2030.

Nowe cele firma zrealizuje w efekcie modyfikacji receptur istniejących produktów, poszerzanie dostępności aktualnie oferowanych marek przekąskowych, w tym Lay's Oven Baked, o kolejne rynki, a także wprowadzanie nowych serii przekąskowych, takich jak PopWorks, czyli chipsów wykonanych z prażonej kukurydzy.

Artykuły zbożowe PepsiCo, w tym przede wszystkim Quaker Oats, już teraz zapewniają konsumentom z terenu UE szereg pożywnych opcji, a 70% produktów z tej serii zyskało ocenę A lub B w systemie Nutri-Score.

Zobowiązania UNESDA

PepsiCo ma pełną świadomość, że odpowiedzialny marketing produktów ma istotne znaczenie. Firma dostosowała się do zobowiązań UNESDA (Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Napojów Bezalkoholowych) i Światowej Federacji Reklamodawców dotyczących zakazu marketingu i reklamy skierowanej do dzieci poniżej 13. roku życia. Od 2006 roku PepsiCo na terenie Europy nie reklamuje swoich napojów wśród dzieci poniżej 12. roku życia, a dodatkowo stosuje naukowo potwierdzone kryteria żywieniowe w celu określenia zakresu produktów spożywczych, jakie może reklamować wśród dzieci poniżej 12. roku życia.

W Polsce w Ustawie o radiofonii i telewizji został zawarty zapis stanowiący, że audycjom dla dzieci nie powinny towarzyszyć przekazy handlowe dotyczące artykułów spożywczych lub napojów zawierających składniki, których obecność w nadmiernych ilościach w codziennej diecie jest niewskazana. W wyniku współpracy Polskiej Federacji Producentów Żywności, Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, Krajowej Rady Radiofonii Telewizji oraz nadawców telewizyjnych, obowiązek ujęty w ustawie został uszczegółowiony w systemie samoregulacji, którego podstawą jest Kodeks Etyki Reklamy oraz Porozumienie nadawców telewizyjnych w sprawie zasad rozpowszechniania reklam i wskazań sponsorskich dotyczących artykułów spożywczych lub napojów zawierających składniki, których obecność w nadmiernych ilościach w codziennej diecie jest niewskazana. W ramach opracowanych wytycznych, wyodrębniono kategorie produktów żywnościowych, dla których nie przewidziano żadnych kryteriów pozwalających na reklamę przy audycjach dla dzieci poniżej 12. roku życia.

Zobowiązania środowiskowe

Nowy plan stanowi element działań PepsiCo na rzecz stworzenia bardziej zrównoważonego systemu żywnościowego i wsparcia ambitnych założeń Zielonego Ładu UE. Już od ubiegłego roku wszystkie opakowania herbaty mrożonej Lipton Ice Tea produkowane są w Polsce z surowca zawierającego tworzywo w 100% pochodzące z recyklingu (rPET). Pod koniec 2020 roku złożona została kolejna deklaracja, gwarantująca wdrożenie do roku 2022 na 9 rynkach europejskich, w tym w Polsce, produkcji wszystkich butelek napojów Pepsi oraz Mirinda w opakowaniach wykonanych wyłącznie z rPET. PepsiCo przyspiesza ponadto realizację swoich celów środowiskowych w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu, zobowiązując się do osiągnięcia neutralności emisyjnej do roku 2040 i redukcji emisji gazów cieplarnianych o 40% do roku 2030. Jednocześnie firma wdraża praktyki rolnictwa regeneracyjnego na całym obszarze upraw prowadzonych na potrzeby PepsiCo, co łącznie przyczyni się do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 3 mln ton do roku 2030.