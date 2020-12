PepsiCo stawia na butelki z recyklingu. Firma zainwestuje prawie 4 mld dolarów w przyszłym roku

butelka, woda mineralna, fot. congerdesign, pixabay

Firma PepsiCo w 2021 roku zainwestuje 3,6 mln USD oraz 8 mln USD w każdym kolejnym roku na pozyskanie przetworzonego plastiku (rPET), który umożliwi produkcję w Polsce wszystkich butelek napojów Pepsi oraz Mirinda z surowca zawierającego tworzywo w 100% pochodzące z recyklingu. Jest to kolejny krok w kierunku realizacji wizji świata PepsiCo, w którym plastik nigdy nie stanie się odpadem – w lecie 2020 roku firma wprowadziła do obiegu butelki herbaty mrożonej Lipton Ice Tea w 100% wykonane z rPET. Efektem wprowadzanych zmian będzie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych średnio o 40%.

PepsiCo od lat realizuje działania zmierzające do stworzenia bardziej zrównoważonego systemu żywnościowego w ramach szerszej wizji firmy na rzecz przyspieszonego, lecz zrównoważonego rozwoju. W ramach tej strategii PepsiCo dąży do uzyskiwania lepszych wyników przy uwzględnieniu celów społecznych i środowiskowych, wspierając w ten sposób zrównoważone inicjatywy na rzecz ludzi i środowiska. Dążąc do całkowitego wyeliminowania z produkcji opakowań powstałych na bazie paliw kopalnych do roku 2030, PepsiCo zamierza wyznaczać kierunki działań na drodze do tzw. zielonej odbudowy świata oraz stworzenia gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ).

– Przyjęliśmy zobowiązanie, aby bezzwłocznie stawić czoła wyzwaniu, jakie stawia przed nami zanieczyszczenie plastikiem. Nasze działania w tym obszarze na terenie Europy zaczynamy od dziewięciu rynków, w tym Polski, a naszym celem jest produkcja napojów w butelkach zawierających 100% plastiku pochodzącego z recyklingu – rPET. W ten sposób chcemy ograniczyć do minimum wykorzystanie surowca pierwotnego, produkowanego na bazie paliw kopalnych. W miarę możliwości zamierzamy podążać tą drogą dalej i szybciej także na innych rynkach europejskich. Kluczem do powodzenia naszego przedsięwzięcia jest współpraca między wszystkimi interesariuszami na rynku wspólnotowym. Projektujemy opakowania, które nadają się do ponownego przetworzenia, redukujemy ilość stosowanych opakowań, a także ułatwiamy recykling konsumentom. Współpracując z rządami krajów oraz podmiotami z branży przetwórstwa surowcowego dążymy do tego, aby możliwa była zbiórka jeszcze większej ilości butelek z tworzyw sztucznych, co pozwoli zrealizować naszą wizję świata, w której plastik nigdy nie musiał stać się odpadem – powiedział Silviu Popovici, prezes PepsiCo na Europę.

W Polsce PepsiCo wraz z innymi podmiotami z branży bierze udział m.in. w programie „Działaj z imPETem”, prowadzonym przez organizację Rekopol, zajmującą się recyklingiem opakowań. Celem programu jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie odpowiedniego segregowania odpadów, tak aby zwiększyć ilość odzyskiwanego materiału i zmniejszyć emisję CO2. W minionym roku projekt przyczynił się do wzrostu recyklingu butelek PET o 30%, a działania edukacyjne objęły 120 tys. dzieci oraz 2000 szkół.

– Wprowadzenie 100% rPET do produkcji butelek plastikowych naszych flagowych napojów, takich jak Pepsi, Mirinda czy Lipton Ice Tea to prawdziwie przełomowa decyzja. Bardzo zależy nam na tym, aby nasze zobowiązania stały się inspiracją dla innych podmiotów rynkowych oraz konsumentów. Liczymy, że dzięki temu angażować się oni będą w inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz budowy gospodarki obiegu zamkniętego, w tym poprzez promowanie prawidłowej segregacji odpadów – powiedział Michał Jaszczyk, prezes PepsiCo Polska.

Strategia oparta na trzech filarach

Mimo iż recykling jest ważnym procesem w dążeniu do rozwiązania wyzwania związanego z odpadami plastikowymi, globalny producent napojów i żywności postrzega to działanie jako jeden z elementów całości. Oparta na trzech filarach strategia PepsiCo w tym obszarze obejmuje ponadto wdrażanie innowacyjnych rozwiązań zmierzających do ograniczania ilości plastiku stosowanego w funkcjonowaniu firmy, a także poszukiwanie sposobów tworzenia nowych koncepcji opakowań. Obejmuje to m.in. badania nad opracowaniem nowych materiałów, takich jak powstała we współpracy z konsorcjum Pulpex pierwsza na świecie butelka z papieru w pełni nadająca się do ponownego przetworzenia, czy rozwój oferty produktów wielokrotnego użytku, takich jak SodaStream, dzięki której według szacunków możliwe będzie wyeliminowanie z obrotu 67 miliardów plastikowych butelek jednorazowego użytku.

