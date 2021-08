PGNiG rozpoczął kampanię świadomy klient. Informuje o zmianach w sprzedaży gazu i prądu

rozmowa, spotkanie, kobieta, fot. styles66, pixabay

PGNiG Obrót Detaliczny uruchomiło nową edycję Akcji Świadomy Klient, czyli kampanii społecznej, której celem jest zwrócenie uwagi klientów na nieuczciwe praktyki rynkowe. Kampania dotyczy m.in. zasad bezpieczeństwa w sieci, a także wprowadzonego niedawno zakazu sprzedaży gazu i prądu w formule door-to-door. W ramach kampanii tę tematykę w nieco przewrotny sposób poruszają najmłodsi.

Głównym celem nowej odsłony Akcji Świadomy Klient jest budowa świadomości klientów w zakresie nieuczciwych praktyk, stosowanych w sprzedaży bezpośredniej czy internecie, poprzez angażującą emocjonalnie komunikację. Spoty audio i video z udziałem dzieci, mają zachęcić rodziców i dziadków do refleksji oraz odpowiedzialnej reakcji, na przykład w momencie, gdy nieuczciwy sprzedawca puka do ich drzwi lub podejrzana witryna internetowa prosi o podanie danych osobowych. Niestety mimo wielu nagłaśnianych w mediach historii o podobnym charakterze, wiele osób wciąż bez zastanowienia udostępnia swoje wrażliwe dane niezweryfikowanym podmiotom.

– Obsługujemy ponad 7 milionów Klientów w całej Polsce, wśród których sporą grupę stanowią osoby starsze, dlatego odpowiedzialność społeczna jest dla nas bardzo istotna. Od lat przypominamy, że pracownicy PGNiG nie odwiedzają Klientów w domach i nie oferują tą drogą sprzedaży żadnych produktów czy usług. Teraz zakaz takiej formy sprzedaży stał się faktem i chcemy, żeby jak najwięcej osób miało tego świadomość, ponieważ może to je uchronić przed potencjalnym zagrożeniem – podkreślił Paweł Majewski, Prezes Zarządu PGNiG SA.

Zaraz sprzedaży door-to-door

Kampania społeczna PGNiG Obrót Detaliczny to odpowiedź m.in. na nowelizację ustawy Prawo energetyczne, która weszła w życie 3 lipca 2021 roku i wprowadziła zakaz zawierania umów sprzedaży energii elektrycznej i gazu z odbiorcami w gospodarstwach domowych poza lokalem przedsiębiorstwa. Tak zwana formuła door-to-door jest w dalszym ciągu nadużywana przez nieuczciwych sprzedawców, którzy wykorzystują niewiedzę odbiorców, w szczególności osób starszych i skłaniają ich do zawarcia niekorzystnej umowy – często pod pozorem oszczędności. Akcja Świadomy Klient ma na celu również edukację w obszarze cyberbezpieczeństwa. Ze względu na pandemię Covid-19 i związane z nią przeniesienie aktywności Polaków do internetu w tym okresie znacząco nasiliły się próby oszustw i wyłudzeń w sieci.

– Rzeczywistość pokazuje, że cyfrowi przestępcy wykazują się coraz większą pomysłowością. Dlatego kluczowa staje się wiedza, jak rozpoznać sytuacje, w których ktoś w internecie podszywa się na przykład pod sprzedawcę energii. W ramach naszej Akcji chcemy zmotywować Klientów do refleksji, której celem jest większa ostrożność przed takimi niebezpieczeństwami jak: wyłudzenie danych, utrata oszczędności lub zawarcie niekorzystnych umów. To szczególnie istotne w dobie rosnącej popularności rozwiązań cyfrowych – dodał Henryk Mucha, Prezes PGNiG Obrót Detaliczny.

Działania komunikacyjne w ramach Akcji Świadomy Klient będą prowadzone za pośrednictwem spotów audio-video, artykułów i materiałów drukowanych, m.in. w internecie, radiu, prasie, outdoorze, social mediach oraz Biurach Obsługi Klienta PGNiG Obrót Detaliczny.