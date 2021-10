Pier(w)si do badań. Ruszyła kampania społeczna skierowana do kobiet

W połowie października rozpoczęła się kampania społeczna PIER(w)SI DO BADAŃ. Jej ideą jest zaproszenie kobiet do regularnych badań oraz edukacja i budowanie świadomości profiaktyki. W ramach ogólnopolskiej akcji będzie można skorzystać z bezpłatnych lub tańszych konsultacji lekarskich, specjalistycznych, a także badań, m.in. usg piersi czy cytologii. Inicjatorem akcji jest ZnanyLekarz.pl, a wśród partnerów znajdziemy, m.in. Fundację Onkologiczną Rakiety czy Warsaw Genomics.

Według statystyk ponad połowa kobiet w Polsce nie robi badań profilaktycznych z zakresu ginekologii, a około 40% nigdy nie wykonała badań obrazowych piersi. Statystyki są jeszcze niższe w stosunku do ubiegłego roku, za co odpowiedzialny jest strach przed zakażeniem koronawirusem, ale też niestety nadal obawa przed wynikiem diagnozy. Lekarze i środowisko medyczne alarmują i apelują o profilaktykę, budowanie większej świadomości oraz edukację kobiet i ich bliskich.

- ZnanyLekarz od zawsze włącza się w akcje profilaktyczne, również w ramach obchodów tzw. różowego października. W tym roku postanowiliśmy zaprosić do udziału lekarzy, specjalistów, którzy zaoferowali swoje usługi i pomoc, ale też zostali ambasadorami akcji. W ramach kampanii kobiety będą miały możliwość skorzystania z bezpłatnych lub tańszych konsultacji, m.in. ginekologicznych, psychologicznych, ale też badań, np. usg piersi, na które umówią się za pośrednictwem platformy ZnanyLekarz, w całej Polsce - mówi Iwona Dziedzic-Gawryś, PR Manager w ZnanyLekarz.

W dniach 15-29 października br., w ramach kampanii, zrealizowana zostanie akcja konsultacji z szerokim pakietem badań ginekologicznych (badanie piersi, USG ginekologiczne, cytologia), ale także konsultacje psychologiczne czy dietetyczne. Pacjentki będą mogły się umówić na daną konsultację poprzez platformę ZnanyLekarz, wybierając odpowiednią usługę oznaczoną hasłem “PIER(w)SI DO BADAŃ, np. konsultacja ginekologiczna - PIER(w)SI DO BADAŃ.

- Z perspektywy działań naszej Fundacji to niezmiernie ważna inicjatywa – naszym marzeniem w Fundacji jest, aby osoby chore zgłaszały się do naszej organizacji na jak najwcześniejszym etapie choroby albo nawet przed jej ostatecznym zdiagnozowaniem. To daje szereg możliwości – zaplanowania i wdrożenia skutecznego leczenia, objęcia kompleksowym wsparciem osoby chorej i jej bliskich - kiedy naszym największym wrogiem nie jest czas i można wszystko sensownie rozplanować. Ta kampania daje zarówno możliwości bezpłatnych konsultacji, jak i pozwala na kompleksowe wsparcie osoby, która w wyniku tychże konsultacji dostanie niepomyślną diagnozę - mówi Maja Surowicz-Biłyj, Prezeska Fundacji Onkologicznej Rakiety.