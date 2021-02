Pierz, susz, noś dłużej. Tomasz Ossoliński w nowej kampanii Electrolux PerfectCare

Tomasz Ossolinski, szafa kapsułowa, fot. Electrolux PerfectCare

Electrolux PerfectCare rusza z kampanią “Pierz, susz, noś dłużej”. Kolejna odsłona działań marketingowych marki ma za zadanie promować linię pralek i suszarek Electrolux PerfectCare. Po raz kolejny w ramach prowadzonych kampanii Electrolux podjął współpracę z Tomaszem Ossolińskim, projektantem i krawcem, znanym z wspierania zrównoważonej mody. Jej owocem jest seria materiałów video, w których Ossoliński prezentuje koncept tzw. “szafy kapsułowej”. Korzystając z tej idei, dzięki przemyślanym zakupom i odpowiednio dobranym ubraniom, wykonanym z dobrej jakości tkanin, nigdy nie staniemy przed dylematem, co na siebie założyć.

Materiały video można zobaczyć na Facebooku, Instagramie, YouTube i stronie internetowej marki Electrolux.

Pralki i suszarki z linii Electrolux PerfectCare zostały zaprojektowane w taki sposób, aby przedłużać życie naszej odzieży. Wszystkie zastosowane technologie mają jeden cel – aby nasze ubrania mogły służyć nam jak najdłużej. Pralki posiadają tryb krótkiego prania parowego, dzięki czemu odświeżymy nasze ubrania bez uruchamiania całego cyklu. Pralki dostosowują również parametry prania do załadunku, a także zmiękczają wodę, dzięki czemu zapewniają lepsze działanie detergentów.

Kampania “Pierz, susz, noś dłużej” nawiązuje do globalnej strategii zrównoważonego rozwoju realizowanej przez Electrolux pod hasłem “Make it last”, która wystartowała w sierpniu ubiegłego roku. Marka prowadziła również działania edukacyjne z zakresu ekologii. Zrealizowano także aktywację konsumencką we współpracy z inicjatywą “Ubrania do oddania”, która wspiera ideę cyrkularnej mody i promuje nadawaniem ubraniom drugiego życia. W styczniu br. Electrolux uruchomił także serię podcastów “Klimatyczne rozmowy”, które koncentrują się na tematyce zrównoważonego rozwoju.

Marketera w działaniach wspierają Cut The Mustard (strategia, kreacja, działania online), LiquidThread (niestandardowe działania contentowe) oraz Zenith (planowanie i zakup mediów).

