Pinterest dodaje kolejną funkcję zakupową. Jakie narzędzie dostaniemy do dyspozycji?

fot. Fahim Reza on Unsplash

Pinterest uruchomił usługę, która ma ułatwić twórcom udostępniania transmisji na żywo wewnątrz platformy. Aplikacja Pinterest TV Studio, dostępna zarówno na iOS, jak i na Androidzie, pozwoli wybranym na razie twórcom na skorzystanie z formatu, który - jak udowodnił TikTok - jak żaden inny nadaje się do wspierania sprzedazy.

Nowa aplikacja zadebiutowała po cichu, prawdopodobnie dlatego, że nie jest jeszcze powszechnie dostępna dla wszystkich twórców. Na razie przy pierwszym uruchomieniu twórcy muszą wprowadzić lub zeskanować kod kreskowy udostępniony przez Pinteresta, by uzyskać dostęp do narzędzi pozwalających na skorzystanie z usługi.

Kierunek jest jednak więcej niż oczywisty. Pinterest, który wierzył, że stanie się platformą sprzedażową (i miał ku temu solidne powody), w ostatnim czasie poczuł, że zakupowy peleton mu odjeżdża, a na jego czele stoi nie kto inny jak TikTok. Bo to właśnie ta chińska aplikacja, staje się dzisiaj nie tylko kuźnią intencji zakupowych, ale i miejscem ich realizacji, a na to właśnie liczył Pinterest, który od zawsze reklamował się jako miejsce bardziej e-commerce'owe niż społecznościowe. Gdy social commerce zaczął przybierać na sile, dostrzegł więc swoją szansę na to, by odnaleźć się wśród lepiej zdefiniowanej konkurencji, ale wtedy właśnie, okazało się, że krótkie filmy na TikToku prowokują ludzi do zakupów dużo bardziej niż tablice na Pintereście.

Imponujący wzrost TikToka zmusił go (podobnie jak zresztą inne platformy społecznościowe) do większej koncentracji na formatach wideo, bo - jak się ostatnio okazało - to właśnie one, a nie statyczne obrazy najbardziej skłaniają nad so wydawania pieniędzy. Obecnie więc najwięksi gracze społecznościowi, w tym Instagram, Facebook, Snapchat i YouTube, prześcigają się w udostępnianiu narzędzi pozwalających publikować krótkie filmy podobne do tych, do których przyzwyczaił nas TikTok. Większość oferuje również funkcje tworzenia transmisji live. Pinterest nie mógł więc biernie czekać.

W międzyczasie pracował jednak nad własnymi projektami wideo, wypuszczając Idea Pins, rodzaj połączenia wideo w stylu TikToka z formatem Stories, które można przewijać jak slajdy. I podobno odniósł sukces. Firma podczas swoich omawiania swojej sytuacji finansowej, powiedziała, że ​​odnotowała ponad 25-proc. wzrost wskaźnika oszczędności Idea Pins kwartał w ciągu kwartału.

W listopadzie ubiegłego roku Pinterest ogłosił również uruchomienie Pinterest TV — serii dostępnych na żywo filmów wideo twórców skupionych na jedzeniu, domu, modzie, urodzie, majsterkowaniu i nie tylko. Programy są transmitowane na żywo, a później stają się dostępne do oglądania na żądanie. Platforma była początkowo dostępna tylko dla wybranych, ręcznie wybranych twórców w momencie premiery, w tym osób takich jak Christian Siriano, Monica Suriyage, Tom Daley, Manny MUA, Robyn Schall i inni.

Pinterest chce nadal rozwijać formaty wideo, ale przyznaje jednak, że czeka go sporo pracy zanim dogoni konkurencje w tej konkurencji.

Jest to ważne, ponieważ uważamy, że wideo jako format ma fundamentalne znaczenie dla sposobu, w jaki ludzie czerpią inspirację i podejmują działania w przyszłości. zauważył dyrektor generalny Pinterest, Ben Silbermann.

Pinterest planuje dalszy rozwój nowych funkcji wideo i w tym celu przejął firmę Vochi. Ma ona pomóc twórcom tworzyć filmy, które z większym prawdopodobieństwem będą inspirować do działania.