Pinterest dodaje kolejne zakupowe funkcje

Pinterest | Charlesdeluvio | Unsplash

Pinterest ogłosił dzisiaj, że wprowadza nowe funkcje dla sprzedawców, w tym tagowanie produktów na Pinach i interfejs API Pinterest dla Zakupów. Firma, która nie kryje e-commerce'owych zakusów - chce ułatwić sprzedawcom tworzenie atrakcyjnych doświadczeń zakupowych dla użytkowników.

Dzięki nowemu interfejsowi API sprzedawcy uzyskają dostęp do nowych funkcji zarządzania katalogiem i metadanych produktów tak, aby zapewnić bardziej wydajną jakość danych dla produktów sprzedawców. Firma twierdzi, że sprzedawcy, którzy korzystali z tego narzędzia, widzą już 97% poziom dokładności danych o cenie i dostępności.

Dzięki tagowaniu produktów sprzedawcy mogą dodawać produkty ze swojego katalogu do swoich obrazów, a użytkownicy kupować dokładnie te same przedmioty z znalezionych zdjęć. Pinterest twierdzi, że w początkowych testach użytkownicy wykazali o 70% wyższe zamiary zakupowe na Pinach produktów oznaczonych na obrazach scen niż w przypadku autonomicznych Pinów produktów.

Ponadto Pinterest udostępnia także zasoby wideo w katalogach produktów, aby użytkownicy podczas podejmowania decyzji o zakupie mogli zobaczyć przedmioty pod różnymi kątami.

Ostatnią nowością jest nowa karta Sklep w profilach biznesowych. Pozwoli ona sprzedawcom łatwo wyświetlać produkty, które można kupić. Platforma zauważyła, że nowa funkcja ma nie tylko umożliwić łatwiejsze zarządzanie grupami produktów bezpośrednio na karcie Sklep sprzedawcy, ale także wprowadza konfigurowalne opisy produktów i ulepszony interfejs mobilny.

Naszym celem na Pintereście jest przekształcanie inspiracji w działanie, a naszą wizją zakupów jest umożliwienie kupowania na platformie wszystkiego, czym inspirują się Pinnerowie. W 2021 r. liczba Pinnerów korzystających z powierzchni handlowych na Pintereście wzrosła o ponad 215%, a 89% cotygodniowych Pinnerów korzysta z Pinteresta jako inspiracji na swojej drodze do zakupu. Nowe funkcje zakupowe, takie jak interfejs API for Shopping, pozwalają markom i sprzedawcom dotrzeć do Pinnerów, którzy mają duże zamiary, na najwcześniejszym etapie ich podróży zakupowej z najbardziej aktualnymi danymi katalogowymi. - Jeremy King, starszy wiceprezes ds. inżynierii na Pintereście, oświadczenie

Nowe zakupowe funkcje to część szerzej zakrojonej inicjatywy Pinteresta, który w ciągu kilku ostatnich kilku miesięcy skupił się właśnie na poprawie doświadczeń związanych z zakupami online.

Zaledwie w maju uruchomił usługę, która ma ułatwić twórcom udostępnianie transmisji na żywo wewnątrz platformy. Aplikacja Pinterest TV Studio, dostępna zarówno na iOS, jak i na Androidzie, pozwoli wybranym na razie twórcom na skorzystanie z formatu, który - jak udowodnił TikTok - jak żaden inny nadaje się do wspierania sprzedazy.

Nowa aplikacja zadebiutowała po cichu, prawdopodobnie dlatego, że nie jest jeszcze powszechnie dostępna dla wszystkich twórców. Na razie przy pierwszym uruchomieniu twórcy muszą wprowadzić lub zeskanować kod kreskowy udostępniony przez Pinteresta, by uzyskać dostęp do narzędzi pozwalających na skorzystanie z usługi.

Kierunek jest jednak więcej niż oczywisty. Pinterest, który wierzył, że stanie się platformą sprzedażową (i miał ku temu solidne powody), w ostatnim czasie poczuł, że zakupowy peleton mu odjeżdża, a na jego czele stoi nie kto inny jak TikTok. Bo to właśnie ta chińska aplikacja, staje się dzisiaj nie tylko kuźnią intencji zakupowych, ale i miejscem ich realizacji, a na to właśnie liczył Pinterest, który od zawsze reklamował się jako miejsce bardziej e-commerce'owe niż społecznościowe. Gdy social commerce zaczął przybierać na sile, dostrzegł więc swoją szansę na to, by odnaleźć się wśród lepiej zdefiniowanej konkurencji, ale wtedy właśnie, okazało się, że krótkie filmy na TikToku prowokują ludzi do zakupów dużo bardziej niż tablice na Pintereście.

Imponujący wzrost TikToka zmusił go (podobnie jak zresztą inne platformy społecznościowe) do większej koncentracji na formatach wideo, bo - jak się ostatnio okazało - to właśnie one, a nie statyczne obrazy najbardziej skłaniają nad so wydawania pieniędzy. Obecnie więc najwięksi gracze społecznościowi, w tym Instagram, Facebook, Snapchat i YouTube, prześcigają się w udostępnianiu narzędzi pozwalających publikować krótkie filmy podobne do tych, do których przyzwyczaił nas TikTok. Większość oferuje również funkcje tworzenia transmisji live. Pinterest nie mógł więc biernie czekać.