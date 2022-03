Pinterest udostępnia nową funkcję. Czy okaże się receptą na zwiększenie zaangażowania użytkowników?

fot. Dima Solomin on Unsplash

Pinterest wprowadził nową funkcję dla swoich Idea Pins, pierwszego formatu wideo, wprowadzonego w zeszłym roku. Ma umożliwić twórcom udostępnianie swoich Pinów na innych kanałach społecznościowych, w tym na Facebooku i Instagramie. Czy okaże się receptą na zwiększenie zaangażowania użytkowników?

Idea Pins, które mają pomóc Pinterestowi zwiększyć konkurencyjność względem TikToka, to nie tylko krótkie klipy. To miks historii i filmów, z których każdy może zawiera do 20 "przewijalnych" stron. Mogą one zawierać statyczne obrazy lub wideo, opcjonalnie wzbogacone tekstami i grafikami. Użytkownicy mogą przewijać Idea Piny twórców, których lubią podobnie jak robią to na TikToku.

Po uruchomieniu funkcji udostępniania pinów twórcy muszą kliknąć ikonę „FB Stories” lub „IG Stories” w menu udostępniania, co rozpocznie proces pobierania Idea Pina. Treść zostanie następnie zapisana jako film, a następnie Pinterest przekieruje użytkownika do aplikacji Facebooka lub Instagrama, a film będzie gotowy do dalszej edycji i publikacji. Wbudowana integracja z aplikacjami Facebooka nie oznacza, że filmów nie będzie można udostępniać na innych platformach, takich jak Snapchat i TikTok. W tym przypadku jednak, trzeba będzie wykonać kilka kroków więcej.

Czy nowy format wideo zwiększy zaangażowanie użytkowników platformy?

Funkcja udostępniania ma pozwolić twórcom promować swoją pinterestową aktywność na innych platformach, a potem przyciągać ich z powrotem. Na Pintereście twórcy mogą bowiem korzystać z szeregu narzędzi monetyzacyjnych, w tym linków partnerskich, a także środków pochodzących z funduszu Creator Rewards o wartości 20 milionów dolarów.

Pinterest chce w ten sposób zwiększyć zaangażowanie użytkowników na platformie, bo ten wskaźnik wyraźnie pozostawia wiele do życzenia. W 2021 firma odnotowała wzrost liczby miesięcznych aktywnych użytkowników o zaledwie 9%, osiągając 454 miliony, podczas gdy analitycy spodziewali się 482 milionów. W czasach, gdy wzrosty liczą się bardzie niż przychody, liczby te przyniosły niemałe rozczarowanie, które znalazło swoje odbicie w notowaniach spółki. Inwestorzy spodziewali się bowiem lepszych wyników, bo w drugim kwartale 2021 roku Pinterest bił swoje rekordy. Jego przychody wzrosły wtedy do wysokości wysokości 613,2 mln USD (zysk w przeliczeniu na akcję wyniósł 25 centów), co okazało się powyżej szacunków. Pinterest "dowiózł" jednak tylko dane finansowe, wciąż zmagając się ze dynamizowaniem wzrostów, więc jego akcje spadły o ponad 12%.

A jeszcze w początkach pandemii wyglądało to inaczej. Pinterest, podobnie jak inne społecznościówki, korzystał ze zwiększonego zaangażowania i wzrostu użytkowników w pierwszych covidowych miesiącach, ale tendencje te uległy spowolnienijuż pod koniec pierwszego kwartału 2021, kiedy ograniczenia zostały złagodzone. - Pandemia była bezprecedensowym i wyjątkowym wydarzeniem. W poprzednich rozmowach dotyczących zarobków mówiliśmy o tym, jak zwiększyło się wykorzystanie Pinteresta, a przez ostatni rok podkreślaliśmy, jak ludzie przychodzili na Pinteresta po inspirację, by na nowo wymyślić swoje życie w tak trudnym czasie. Teraz, gdy świat się otwiera, widzimy podobny efekt ale w odwrotnym kierunku, bo niektóre z podstawowych przypadków użycia, które widzimy na naszej platformie, są mniej powszechne w 2021 roku niż rok temu. To zmieniające się zachowanie w drugim kwartale wpływa na zaangażowanie, wyjaśniał dyrektor generalny Pinterest, Ben Silbermann.

Pinterest podąża ścieżką wyznaczaną przez TikToka

Pinterest, pomyślany jako tablica z obrazami, na której użytkownicy zapisywali "pomysły", w ostatnich czasach przechodzi sporą metamorfozę, próbując połączyć swoją "inspiracyjną" i dość statyczną naturę z eCommerce'm, ale teraz okazuje się, że nawet tutaj wygrywają bardziej dynamiczne formaty wideo. A w nich celuje TikTok, który ogłosił, że 48% jego użytkowników natychmiast kupiło produkt, który w pewnym momencie zobaczyli na platformie.

Filmy Pinteresta mogą więc pomóc twórcom w dotarciu do potencjalnych klientów za pośrednictwem np. Instagramowych Stories, ale tu pojawia się problem. Inne platformy prawdopodobnie będą bowiem obniżać pozycję treści brandowanych znakiem wodnym Pinteresta w swoich kanałach. Instagram już wprost to zapowiedział w Reelsach.

Bez względu na te przeszkody, Pinterest nie może jednak stać z boku. TikTok już teraz wyrasta na lidera w segmencie social commerce, a to właśnie ten trend ma szansę zdominować światowy e-commerce w nadchodzących latach.