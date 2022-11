Pinterest | Charlesdeluvio | Unsplash

Nowa aplikacja Pinteresta do tworzenia kolaży, Shuffles, została właśnie udostępniona. Wcześniej można było z niej korzystać wyłącznie "na zaproszenie".

Ekskluzywne Shuffles wtedy właśnie zyskało na popularności wśród Gen Z. Młode pokolenie używało jej do tworzenia treści z podkładem muzycznym, które potem były udostępniane np. na TikToku. Shuffles szybko stało się numerem 1 w sekcji "Lifestyle" w amerykańskim App Store, ale od tego czasu popularność aplikacji spadła. W zeszłym miesiącu Shuffles został pobrany 20 000 razy na całym świecie, co stanowi ogromny spadek w porównaniu z 211 000 instalacji na iOS, które odnotowane zostały w lipcu 2022 r. Pinterest twierdzi, że Shuffles pobrano około 607 000 razy.

źródło: Pinterest

Spowolnienie popularności Shuffles mogło być spowodowane właśnie "ekskluzywnością" aplikacji, która długo dostępna była jedynie wybrańcom, mimo że zyskiwała na popularności dzięki wirusowym filmom. By uzyskać dostęp do aplikacji, trzeba było otrzymać kod od aktywnego użytkownika lub dołączyć do listy oczekujących. Ekskluzywność, mimo że stworzyła początkowy popyt wśród młodych ludzi, nie mogła jednak być długoterminową strategią wzbudzania zainteresowania. W pewnym momencie aplikacja musiała się otworzyć i sprawdzić, czy samodzielnie da sobie radę na rynku. I to właśnie nastąpiło.

Teraz, by korzystać z Shuffles, użytkownicy tworzą kolaże, korzystając z biblioteki zdjęć Pinteresta lub robiąc zdjęcia obiektów, które chcą dołączyć. Pinterest stworzył również technologię, która pozwala użytkownikom wycinać obiekty z własnych zdjęć, tablic Pinteresta lub wyszukując nowe Piny. Działa to podobnie do funkcji wycinania obrazu w systemie iOS 16, w której można kopiować i wklejać obiekt ze zdjęcia do innych aplikacji. Shuffles ułatwia proces wycinania, ponieważ automatycznie identyfikuje obiekt na zdjęciach. Dodatkowo, do kolaży można dodawać efekty i animacje, aby nimi potrząsać, obracać, sprawiać, by pulsowały, obracać i tak dalej. Kolaż zdjęć można następnie zapisać w telefonie lub udostępnić społeczności Shuffles, znajomym lub w innych miejscach w mediach społecznościowych.

Aplikacja jest powiązana z Pinterestem, który służy jej nie tylko za "źródło: zdjęć. Obiekty w kolażach są połączone z platformą, więc użytkownicy mogą klikać przedmioty, które im się podobają, a następnie przeglądać je bezpośrednio w aplikacji, gdzie część można nawet kupić.

Pinterest całkiem niedawno ogłosił bowiem, że wprowadza nowe funkcje dla sprzedawców, w tym tagowanie produktów na Pinach i interfejs API Pinterest dla Zakupów. Firma chce bowiem jak najbardziej ułatwić sprzedawcom tworzenie atrakcyjnych doświadczeń zakupowych dla użytkowników, a dzięki nowemu API sprzedawcy uzyskają dostęp do nowych funkcji zarządzania katalogiem produktów. Firma twierdzi, że sprzedawcy, którzy korzystali z tego narzędzia, widzą już 97% poziom dokładności danych o cenie i dostępności.

Dzięki tagowaniu produktów sprzedawcy mogą dodawać produkty ze swojego katalogu do swoich obrazów, a użytkownicy kupować dokładnie te same przedmioty z znalezionych zdjęć. Pinterest twierdzi, że w początkowych testach użytkownicy wykazali o 70% wyższe zamiary zakupowe na Pinach produktów oznaczonych na obrazach scen niż w przypadku autonomicznych Pinów produktów.