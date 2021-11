Pinterest uruchamia nowy format zakupowy

Charles Deluvi | Unsplash

Pinterest który swoich e-commerce'owych ambicji nie kryje, wykonał właśnie kolejny krok w kierunku tego rynku. Pinterest TV, format umożliwiający kupowanie na żywo (tzw. life shopping) ma zadebiutować 8 listopada. W każdym odcinku wystąpi wybrany twórca, a programy każdego dnia będą dotyczyć różnych tematów, od mody, urody, domu, jedzenia itd.

W piątki odcinki zamieniają się w pokaz zakupów w stylu QVC, w którym widzowie mogą kupować, korzystając ze specjalnych rabatów, ekskluzywne produkty różnych marek, takich jak Patagonia, Crown Affair, Allbirds, Outdoor Voices, Mented i Melody Ehsani. Trwają już prace nad niektórymi ekskluzywnymi pokazami na Pintereście, takimi jak ten, w którym projektant mody, Christian Siriano, powiela najpopularniejsze wyszukiwania związane z modą na Pintereście, a Monica Suriyage i twórcy jedzenia z Pinteresta ratują nieudane świąteczne potrawy. Planowane są również inne projekty, m.in. z charakteryzatorem Mannym MUA, olimpijczykiem Tomem Daleyem i komiczką Robyn Schall.

Każdy odcinek będzie nagrywany i dostępny za pomocą ikony telewizora w lewym górnym rogu aplikacji Pinterest. Podczas pokazu będzie można zadawać pytania na czacie i wchodzić w interakcje z gospodarzami.

Oprócz Pinterest TV, platforma debiutuje również z „wirtualnym studiem”, w którym producenci z Pinteresta zapewniają twórcom wsparcie techniczne. Twórcy z kolei w swoich treściach będą mogli mogą prezentować i oznaczać produkty, a także oferować je z rabatami. Widzowie będą mogli je przejrzeć i ewentualnie kupić w witrynie sprzedawcy.

Pinterest chce być pierwszy w social commerce

Pinterest w lipcu tego roku wprowadził przypinki do zakupów, które pozwalają twórcom oznaczać i sprzedawać produkty, ale również zarabiać na ich sprzedaży. I ma to sens, bo od dłuższego czasu platformy społecznościowe szukają sposobów na przyciągnięcie influencerów. A lepszego niż poważne traktowanie ich pracy, zwyczajnie nie ma.

Agencje social media - ebook z rankingiem trendów. Pobierz w pdf

Tym bardziej, że zakupy na żywo ostatnio wchodzą do mainstreamu. Amazon wprowadził ten format na początku 2020, a Facebook i Instagram w sierpniu 2020 roku.

Pinterest TV, który swoją tożsamość buduje w oparciu o inspiracje zakupowe, nie mógł stać z boku. Jest już zbudowany z myślą o wyświetlaniu produktów, których użytkownicy mogą chcieć, więc dodanie możliwości zakupów na żywo jest naturalną ewolucją. Która zresztą nie zaczęła się wczoraj. W 2015 roku Pinterest wypuściła Piny Zakupowe, które były jej pierwszym produktem reklamowym zorientowanym na e-commerce, a w w 2018 roku zadebiutowały Piny produktów, które przekierowują użytkowników z posta bezpośrednio na stronę kasy sprzedawcy, a niedawno Piny produktowe zostały rozbudowane o dodatkowe informacje i rekomendacje Shopping Spotlights. Nowe etykiety „Popularne” i „Bestseller” były testowane na pinach produktów tak, aby użytkownicy mogli zobaczyć, które produkty zyskują na popularności na podstawie tego, co kupują inni. Ponadto, testowana była też funkcja umożliwiająca dodawanie do nich ocen produktów i informacji o wysyłce tak, by użytkownikom łatwiej było podjąć świadomą decyzję zakupową.

Przed sezonem świątecznych zakupów platforma uruchomiła też Pinterest Shop. Małe i średnie firmy mogą tam prezentować swoje produkty, które następnie automatycznie przekształcane w piny produktowe. Dzięki Pinterest Shop użytkownicy mogą więc przeglądać wyselekcjonowane i szybko przechodzić do ich zakupu.

Pinterest powoli wyrasta na gwiazdę e-commercowych rozwiązań wśród portali społecznościowych, mówił na łamach interaktywnie.com Dariusz Szpak, Co-owner/Creative Director z OX Media. - Jak twierdzi sam Pinterest, z jego platformy do sklepu trafia aż o 33% więcej użytkowników niż z FB. Platforma konsekwentnie rozwija się, otwierając na możliwości sprzedaży. I choć Pinterest Shop na razie ukierunkowany jest na mniejsze biznesy, portal chwali się, że jeszcze przed uruchomieniem nowej funkcji wyświetlał użytkownikom setki milionów produktów z pinami, z których mogli oni trafić bezpośrednio do sklepu, w tym także do dużych hipermarketów takich jak Walmart, czy Home Depot. Bardzo szybko może się więc okazać, że Pinterest Shop sprawdzi się nie tylko w przypadku małych, ale i bardzo dużych biznesów.

Według firmy badawczej eMarketer, liczba amerykańskich kupujących na Pintereście wzrosła o 30,5% w 2020 roku, co daje łącznie 12 milionów. Do końca 2021 r. liczba ta wzrośnie o kolejne 16,4%, do 13,9 mln. .