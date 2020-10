Pirelli Polska dba o trzeźwość. Ruszyła ogólnopolska kampania

Prowadzę jestem trzeźwy, Pirelli Polska, fot. Fundacja Trzeźwość

Kampania społeczna „Prowadzę Jestem Trzeźwy” wystartowała w połowie września pod hasłem „Dołącz do mnie!”. Teraz do akcji włącza się marka Pirelli, której ambasador Kajetan Kajetanowicz - rajdowy Wicemistrz Świata WRC2 2019 i trzykrotny rajdowy Mistrz Europy, jest jednocześnie twarzą tegorocznej ogólnopolskiej edycji. Celem akcji jest zwrócenie uwagi kierowców, pasażerów komunikacji miejskiej oraz przechodniów na niebezpieczeństwo prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

„Prowadzę jestem trzeźwy” to kampania społeczna, której celem jest promowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia. Została zapoczątkowana 21 lat temu przez Krzysztofa Gmyrka, ks. Piotra Brząkalika i dr. Krzysztofa Wilgusa. Projekt jest kontynuowany przez syna Krzysztofa, Pawła Gmyrka – obecnego Prezesa Fundacji. Kampania „Prowadzę jestem trzeźwy” wspiera bezpieczeństwo na polskich drogach, a jej symbol – brelok do kluczyków samochodowych towarzyszy w podróży już ponad 200 tysiącom osób w całym kraju, a od 2010 roku także za granicą. Działania Fundacji poparło do tej pory ponad 100 polskich miejscowości. Teraz do partnerów, którzy wspierają akcję dołączyła także marka Pirelli Polska.

- Nasza firma bardzo chętnie angażuje się we wszelkie inicjatywy, których celem jest promowanie bezpieczeństwa na drodze oraz zwiększenie świadomości społecznej w kontekście właściwego i odpowiedzialnego zachowania kierowców w naszym kraju – mówi Monika Jamiołkowska, Marketing Manager Pirelli Polska.

Jak zauważa Prezes Fundacji Trzeźwość Paweł Gmyrek, dzięki wsparciu finansowemu otrzymanemu od Pirelli możliwe było rozszerzenie zasięgu tegorocznej akcji o kolejne miasta.

- Włączenie się marki Pirelli Polska w kampanię „Prowadzę jestem trzeźwy – dołącz do mnie!” sprawiło, że z akcji o charakterze wojewódzkim, możemy działać ogólnopolsko. To ogromna radość wiedzieć, że wokół nas istnieją marki, które zwracają uwagę na takie problemy jak nietrzeźwość za kierownicą i chcą razem z nami zrobić coś pożytecznego. Rozpoczęliśmy właśnie kampanię outdoorową, w social mediach na terenie Krakowa i Warszawy oraz emisję naszego najnowszego klipu w wybranych stacjach telewizyjnych – podkreśla Paweł Gmyrek.

Swój głos poparcia dla działań Fundacji postanowił oddać przedstawiciel świata rajdowego, rajdowy Wicemistrz Świata WRC2 2019 i trzykrotny rajdowy Mistrz Europy Kajetan Kajetanowicz. Jego zdaniem zdrowie i życie człowieka to wartości, których nie da się przecenić.

- Każda akcja, która może uratować chociaż jedno życie, jest warta organizacji. Właśnie dlatego popieram kampanię „Prowadzę jestem trzeźwy”. Bezpieczeństwo nas wszystkich zależy od mądrych wyborów uczestników ruchu. Świadomość konsekwencji braku trzeźwości może sprawić, że nasze drogi będą bardziej bezpieczne. Propagowanie rozsądnego podejścia kierowców, ale także wszystkich innych korzystających z dróg, to dla mnie bardzo ważna misja – podkreśla Kajetanowicz.

15 września br. wystartowała śląska edycja kampanii „Prowadzę jestem trzeźwy – dołącz do mnie!”, która jest realizowana przez Fundację Trzeźwość im. Krzysztofa Gmyrka we współpracy z Samorządem Województwa Śląskiego oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, przy wsparciu merytorycznym Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz Służby Więziennej. Działania obejmują outdoor, social media, internet oraz telewizję regionalną.

