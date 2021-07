PKP Intercity promuje pierwszą pomoc. Trwa wakacyjna kampania

PKP Intercity wystartował z akcją edukacyjną, w ramach której prezentuje zasady udzielania pierwszej pomocy mogące przydać się w każdej sytuacji, m.in. podczas wakacyjnego wypoczynku.

Jak pokazują badania, 67% Polaków deklaruje, że umiałoby udzielić pierwszej pomocy, ale tylko 19% jest całkowicie pewnych swoich umiejętności w takiej sytuacji. W przypadku zagrożenia życia, w tym nagłego zatrzymania krążenia, kluczowe są działania jakie zostaną podjęte w ciągu pierwszych kilku minut. O tym, jak zachować się i co zrobić w takiej sytuacji, która zdarzyć się może w każdym miejscu, przypomina PKP Intercity.

W składach przewoźnika pojawiły się animacje nt. zasad udzielania pierwszej pomocy - można je oglądać na ekranach w elektrycznych zespołach trakcyjnych i w składach wagonowych, wyposażonych w wyświetlacze. W najbliższym czasie w pozostałych składach wagonowych pojawią się również stosowne plakaty informacyjne. Z materiałów, stworzonych we współpracy z Polską Grupą Ratownictwa Medycznego, można dowiedzieć się więcej o tym, jakie są podstawowe czynności ratujące życie i w jakiej kolejności należy je wykonać – od oceny przytomności poszkodowanego i sprawdzenia prawidłowego oddechu, przez wezwanie służb ratowniczych, po resuscytację czy prawidłowe użycie defibrylatora.

- Bezpieczeństwo podróży koleją jest jednym z głównym obszarów działania PKP Intercity. Dlatego poza codziennymi praktykami, które zapewniają bezpieczne przejazdy, angażujemy się również w działania edukacyjne. Wierzymy, że okres wakacyjny, kiedy pociągami podróżuje ogromna liczba pasażerów, to doskonały czas, by dotrzeć z tą bezcenną wiedzą do jak największego grona osób – mówi Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity.