PKP Intercity promuje tańsze bilety. Przewoźnik wprowadza wyszukiwarkę tanich połączeń

pociąg, dworzec, podróż, fot. Michaelgaida, pixabay

Łowcy Super Promo to nowa funkcjonalność na stronie intercity.pl, dzięki której na kilka dni przed odjazdem pociągu możliwe jest łatwe wyszukanie i zakup biletów w atrakcyjnych cenach. W ten sposób można zmniejszyć koszty podróży pociągami ekspresowymi nawet o 67%. Zmodyfikowany sposób dystrybucji puli tańszych biletów Super Promo obowiązuje od 1 października 2020 roku i zastępuje dotychczasową Czwartkomanię.

Łowcy Super Promo wyszukuje bilety na pociągi ekspresowe, czyli połączenia kategorii Express InterCity Premium (EIP), obsługiwane pociągami Pendolino, oraz Express InterCity (EIC). Wyszukiwarka obejmuje połączenia na 7 dni w przód i jest dostępna na stronie intercity.pl w zakładce lowcysuperpromo. Cena biletów na najpopularniejszych trasach zaczynają się już od 49 zł.

Siatka połączeń pociągów ekspresowych obejmuje największe miasta w Polsce i turystyczne ośrodki, więc kupując bilet w promocji można odwiedzić m.in. Warszawę, Kraków, Trójmiasto, Wrocław, Poznań, Katowice, Szczecin, Rzeszów czy Kołobrzeg. Łowcy Super Promo umożliwiają wyszukanie promocyjnych biletów z dowolnie wpisanej stacji początkowej, co z pewnością ucieszy osoby, które szukają wyjazdowych inspiracji.

- W ostatnich latach nasila się trend spontanicznych, krótkich wyjazdów. Wielu podróżnych ceni sobie city breaki. Łowcy Super Promo to wyszukiwarka opracowana przede wszystkim z myślą właśnie o tych osobach, które lubią wyszukiwać bardzo dobre promocje i podróżować spontanicznie. Co więcej, biletów w atrakcyjnych cenach na pociągi ekspresowe będzie teraz więcej, znacznie łatwiejsze więc stanie się tanie podróżowanie na najpopularniejszych trasach obsługiwanych przez składy o najwyższym standardzie – mówi Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity.

Promocyjne bilety wyszukane przez Łowców Super Promo łączą się z ulgami ustawowymi, dzięki czemu osoby do nich uprawnione, m.in. studenci czy uczniowie, mogą podróżować jeszcze taniej.

Promo i Super Promo

Osoby, które planują podróże z wyprzedzeniem, także mogą liczyć na atrakcyjne oferty. Super Promo to pula najtańszych biletów obowiązujących w pociągach ekspresowych – EIP oraz EIC. Natomiast oferta Promo, której sprzedaż rozpoczyna się automatycznie po wyczerpaniu limitu biletów Super Promo, pozwala korzystać z pociągów ekspresowych w cenie połączeń ekonomicznych, czyli nawet o 55% niższej od ceny bazowej.

Oferta Wcześniej oraz bilet rodzinny

Oferta „Wcześniej” obejmuje wszystkie kategorie pociągów i obowiązuje na dowolnie wybranych trasach. W ramach tej promocji bilety ze zniżką 30% można kupić w okresie od 30 do 21 dni przed odjazdem pociągu. Przy zakupie biletu w terminie od 20 do 14 dni przed wyjazdem można otrzymać zniżkę na poziomie 20%. Natomiast zakupiony z wyprzedzeniem w terminie od 13 do 7 dni, bilet będzie tańszy o 10%. Oferta nie jest limitowana ilościowo, co oznacza, że tańsza pula biletów nie wyczerpuje się, a decyduje jedynie czas od zakupu do planowanej daty podróży.

PKP Intercity ma atrakcyjną ofertę dla rodzin. Podróżujący w grupie liczącej od 2 do 5 osób, w której jest dziecko poniżej 16. roku życia, mogą skorzystać z Biletu Rodzinnego. Dzięki tej ofercie wszyscy dorośli pasażerowie otrzymają 30-procentową zniżkę, a osoby posiadające ulgi ustawowe korzystają ze swoich indywidualnych uprawnień.

Kilka miast w trakcie jednego weekendu

Osoby, które planują odwiedzić kilka miast podczas jednego weekendu, mogą skorzystać z oferty umożliwiającej wielokrotne przejazdy po kraju w ramach jednego blankietu. Bilet weekendowy obowiązuje od godziny 19:00 dnia roboczego poprzedzającego dzień wolny od pracy do godziny 6:00 pierwszego dnia roboczego następującego po dniach wolnych. Cena Biletu Weekendowego w drugiej klasie wynosi 81 zł i umożliwia przejazdy dowolnymi pociągami TLK i IC. Z Biletem Weekendowym MAX za 164 zł można podróżować w drugiej klasie wszystkich kategorii pociągów PKP Intercity.