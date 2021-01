Plus poszerza zasięg sieci 5G. Obejmuje już 7 milionów osób

Plus pracuje obecnie również nad rozwojem sieci 5G przy wykorzystaniu kolejnych częstotliwości i technologii. Pozwoli to w przyszłości wzmocnić pozycję lidera 5G w Polsce i oferować go jeszcze większej liczbie klientów w jeszcze większej liczbie lokalizacji.

Miniony rok pokazał również, jak ważne jest stabilne i szybkie łącze internetowe. Rosnący transfer danych związany z przeniesieniem wielu aktywności w przestrzeń wirtualną jeszcze mocniej podkreślił znaczenie rozwoju sieci najnowszej generacji dla gospodarki i społeczeństwa. Plus jako jedyny operator na polskim rynku przeznaczył dla sieci 5G osobne pasmo 2600 MHz w technologii TDD, zwiększając tym samym pojemność sieci.

Wraz z rozwojem sieci 5G obecnie wykorzystywane pasmo 2600 MHz zapewni lepsze pokrycie zasięgowe i większą pojemność sieci niż w przypadku wykorzystania jedynie pasma z zakresu

3400-3800 MHz.