Pluszaki z Lewiatana. Sieć uruchamia nową akcję konsumencką z Lewiatankami

pluszaki, Lewiatan, Lewiatanki, fot. PSH Lewiatan

Od połowy marca we wszystkich sklepach PSH Lewiatan rozpoczęła się akcja konsumencka, w której do zdobycia będą wyjątkowe maskotki „Lewiatanki”. Dzięki szerokiemu wykorzystaniu technologii rozszerzonej rzeczywistości w książce o przygodach Lewiatanków, kolorowankach, produktach oraz w aplikacji, ożywieni przyjaciele z Lewiatankowa będą bawić i uprzyjemniać czas najmłodszym klientom.

W ramach akcji Lewiatanki dostępnych jest sześciu pluszowych bohaterów, którzy mają różne zawody i pasje. Lew Olek, papuga Pola, niedźwiedź Maniek, żółwica Nelka, lis Rudi oraz żyrafa Beti. Historie 6 bohaterów oraz niezwykła opowieść o Lewiatankowie, skąd pochodzą, zostały opisane w książce „Lewiatanki. Przyjaciele z sąsiedztwa”. Książka, zawierająca dodatkowo kolorowanki oraz gry i zabawy edukacyjne, będzie do kupienia wyłącznie w sieci sklepów Lewiatan. W kolejnych etapach, w ramach akcji dostępne będą również magiczna kolorowanka z brokatowymi naklejkami, kolekcja 6 mini puzzli oraz seria produktów spożywczych marki własnej sieci stworzona z myślą o najmłodszych.

Wykorzystanie technologii VR

Akcja konsumencka PSH Lewiatan wyróżnia się na tle działań konkurencyjnych sieci poprzez wykorzystanie technologii rozszerzonej rzeczywistości (augmented reality), łączącej świat rzeczywisty z animacją komputerową. Żeby z niej skorzystać potrzebna będzie bezpłatna aplikacja mobilna Lewiatanki, którą można pobrać ze sklepów Google Play i App Store. Dzięki aplikacji książka stanie się interaktywną zabawą, a samo czytanie nabierze innego wymiaru.

- Skanując oznaczone ilustracje będzie można ujrzeć animowane postacie czy zobaczyć w 3D pokolorowany przez siebie obrazek. Dodatkowo, zbliżając telefon z uruchomioną aplikacją do wybranej maskotki uzyskamy poradę dnia, a skanując obrazy na okazjonalnych produktach z oferty marki Lewiatan zobaczymy, jak ożywa postać przedstawiona na opakowaniu – mówi Marcin Poniatowski, członek zarządu Lewiatan Holding S.A. Dyrektor ds. Marketingu.

Jak zdobyć Lewiatanka?

Za każde 30 zł wydane na zakupy w Lewiatanie można otrzymać jeden znaczek do wklejenia na specjalnej karcie do zbierania punktów. Robiąc zakupy warto też szukać produktów z oferty specjalnej, za które można otrzymać dodatkowe znaczki. Należy jednak pamiętać, że z puli produktów biorących udział w akcji wyłączone są napoje alkoholowe (w tym piwa), wyroby tytoniowe i papierosy elektroniczne, produkty lecznicze, preparaty do początkowego żywienia niemowląt oraz przedmioty służące do karmienia niemowląt. Po zebraniu 10 znaczków można kupić ulubionego Lewiatanka za jedyne 14,99 zł. Jeśli chcemy mieć maskotkę bez zbierania naklejek można ją kupić za 39,99 zł. Akcja trwa do 6 czerwca lub do wyczerpania się zapasów maskotek w danym sklepie.