Podatek od reklamy jednak zostanie wprowadzony. Sprawdziliśmy, kto go zapłaci. Mamy projekt ustawy o podatku reklamowym

Uzasadnienie I. Potrzeba i cel wydania ustawy

Pandemia SARS CoV-2 dotyka społeczeństwo Polski w wielu sferach życia. Jej konsekwencje zdrowotne, społeczne i gospodarcze odczuwane będą długofalowo. Najbliższe miesiące i lata, będą wymagały wzmożonych działań niwelujących skutki pandemii. W związku z długofalowymi konsekwencjami pojawienia się i rozprzestrzeniania wirusa SARS CoV-2 oraz jego wpływem na zdrowie społeczeństwa ustawodawca widzi konieczność wprowadzania szczególnych rozwiązań, ułatwiających podejmowanie działań minimalizujących jego skutki dla zdrowia publicznego.

Niemniej ważnym skutkiem zmagań polskiego społeczeństwa z konsekwencjami Pandemii, jest coraz szybszy transfer wielu aktywności społecznych do przestrzeni online. Przyniósł on ogromną zmianę w życiu społeczeństwa i wygenerował nowe wyzwania, tj. rozwarstwienie poziomu kompetencji cyfrowych, coraz większe trudności z oceną rzetelności pojawiających się w mediach informacji, a także utratę poczucia wspólnoty i więzi z tradycją oraz ograniczony dostęp do dóbr kultury i pomników wspólnego dziedzictwa. To także bezpośrednie skutki pandemii SARS CoV-2 wymagające szczególnej uwagi, w istotny sposób wpływające na jakość życia oraz rozwój gospodarczy i społeczny w Polsce.

Celem projektu ustawy o składkach z tytułu reklamy, zwanego dalej „projektem ustawy”, jest wprowadzenie do porządku prawnego składek od reklamy internetowej i konwencjonalnej, z których wpływy zasilą fundusze w szczególny sposób zaangażowane w usuwanie skutków epidemii SARS CoV-2. Pierwszym funduszem jest Narodowy Fundusz Zdrowia, którego głównym zadaniem jest finansowanie świadczeń zdrowotnych. Zasili go 50% wpływów ze składek. Drugim funduszem jest Fundusz wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów, którego działalność ukierunkowana będzie na wspieranie rozwoju mediów, promowanie dziedzictwa narodowego, polskiego dorobku kulturalnego i sportu, a także rozwoju radiofonii i kinematografii. Zasili go 35% wpływów ze składek. Trzecim funduszem jest Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków, finansujący pilne prace konserwatorskie i restauratorskie, oraz roboty budowlane przy zabytkach. Zasili go 15% wpływów z zew składek.

Narodowy Fundusz Zdrowia ukierunkowany jest na zapewnienie należytej ochrony zdrowia, wsparcie finansowania sektora ochrony zdrowia pozwalające na działania umożliwiające zwiększenie liczby personelu medycznego, tworzenie warunków umożliwiających zwiększenie dostępności do nowoczesnych, skutecznych leków i innych technologii medycznych, które pozwalają na leczenie na najwyższym poziomie.

Fundusz wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w obszarze mediów ukierunkowany na finansowanie/dofinansowanie działań mających na celu: budowę platform dystrybucji informacji oraz analiz treści pojawiających się w mediach, w szczególności cyfrowych, budowę i rozwój kanałów i platform informacyjnych (audycji radiowych i telewizyjnych, portali internetowych) skierowanych do osób o różnym poziomie kompetencji cyfrowych, promowanie polskiego dorobku kulturalnego oraz sportu, wspieranie rozwoju radiofonii i kinematografii, wspieranie badań na temat mediów oraz podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat zagrożeń w mediach, w szczególności cyfrowych.

Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków finansujący wykonanie prac konserwatorskich lub restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytkach, zasilony będzie w najmniejszej części przychodami ze składek od reklamy. Dodatkowe finansowanie przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej miejscowości o niewykorzystanym i nieujawnionym potencjale turystycznym.