Podcasty jako forma promocji. W ubiegłym roku słuchało ich 9 mln osób

Promowanie marki może odbywać się poprzez różne kanały komunikacji. Poza mediami społecznościowymi i stroną internetową istnieją także inne formy przekazywania informacji, w tym podcast. Z przeprowadzonego badania Tandem Media „Słuchacz podcastów w Polsce 2020” wynika, że zasięg podcastów w zeszłym roku wzrósł o ok. 31% – łącznie daje to ok. 9 mln słuchaczy. Co więcej, 69% z nich akceptuje odcinki czy całe cykle, które są sponsorowane, natomiast 68% odbiorców nie ma nic przeciwko poleceniom zawartych w audycjach. 63% słuchaczy akceptuje natomiast fakt, że dany odcinek powstał we współpracy z marką. Właśnie z tego powodu warto wykorzystać podcast jako narzędzie do promocji firmy.

Podcasty inwestycyjne jako projekt edukacyjny

Przykładem realizowania promocji poprzez podcast może jest wrocławska agencja Proste Kreuje, która realizuje projekt edukacyjny poświęcony został inwestowaniu. Pomysł narodził się przy wprowadzaniu na rynek jednej z marek klienta agencji. Odpowiada on na wiele trudnych pytań, szczególnie w okresie pandemii koronawirusa i panującej inflacji.

– Temat związany z inwestowaniem jest obecnie bardzo popularny. Wiele osób zastanawia się, gdzie i jak ulokować swoje fundusze zwłaszcza w okresie rosnącej inflacji. W związku z tym powstaje wiele pytań i wątpliwości, które podcasty pt. „Balans w inwestycji” rozwiewają. Przystępna forma i dawka rzetelnych, wartościowych informacji stanowi świetny punkt wyjścia dla każdego, kto chce zostać inwestorem – mówi Rafał Nowakowski, Prezes Cubeeco sp. z o.o.

Efekty promocji w formie cyklu podcastów

Głównym celem takiego rodzaju promocji jest pokazanie, że marka działa dla ludzi. Nie tylko skupia się na celach marketingowych, ale także zależy jej na edukacji swojej teraźniejszej lub przyszłej grupy docelowej. Przykładowo „Balans w inwestycji” to luźne rozmowy na najważniejsze tematy związane z lokowaniem kapitału w nieruchomości.

Specjaliści z branży opowiadają, jakie z ich doświadczenia rozwiązania najbardziej się sprawdzają, a także jak uniknąć ryzyka związanego z inwestowaniem. Gośćmi tych wirtualnych spotkań są eksperci związani pośrednio z marką. Dzięki temu mogą zaprezentować słuchaczom swoiste case study, a do tego dają się poznać w podcastach jako specjalistów w swojej dziedzinie.