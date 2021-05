Pogotowie dla Drzew. Wyborcza.pl walczy z wycinką lasów

W marcu 2021 roku redakcja „Gazety Wyborczej" uruchomiła specjalną ofertę prenumeraty cyfrowej „Pogotowie dla Drzew" – w celu wsparcia akcji Fundacji Dzika Polska walczącej z wycinką drzew w miastach oraz w lasach. 24 maja – w Europejskim Dniu Parków Narodowych kwota ze sprzedaży cyfrowego wydania dziennika w ramach tej oferty przekroczyła 57 tys. zł i w całości zostanie przekazana na rzecz inicjatywy. Zbiórka trwa nadal i potrwa do końca czerwca tego roku.

Szacuje się, że na terenie Polski na trwałe chronionych jest zaledwie kilka procent lasów. Według badań Greenpeace Polska to zdecydowanie za mało. Aby zapobiec postępowaniu zmian klimatu czy niszczeniu bioróżnorodności niezbędnym jest, aby minimum 15% najstarszych i najcenniejszych lasów było objętych ścisłą ochroną. Tymczasem drzewa te wycinane są w całym kraju, nawet na terenach parków narodowych.

– Wycinki drzew w parkach narodowych to norma. Większość z nich nie ma uzasadnienia przyrodniczego i jest po prostu ratowaniem budżetu. Nie potrafię zrozumieć, dlaczego tereny chroniące najcenniejsze obszary naszego kraju traktowane są w ten sposób. Z tego powodu tracimy lasy karpackie, których wartość jest miejscami porównywalna z Puszczą Białowieską. Dlatego, by ograniczyć zniszczenia w obrębie planowanych parków narodowych, podejmujemy działania hamujące przekształcanie cennych obszarów, zwłaszcza w obrębie Puszczy Białowieskiej – zauważa Dawid Kaźmierczak, prezes zarządu Fundacji Dzika Polska.

Fundacji Dzika Polska to jedna z ważniejszych organizacji ekologicznych w Polsce, która zajmuje się m.in. ochroną lasów i pojedynczych drzew. By wesprzeć jej działania, „Gazeta Wyborcza" włączyła się w projekt „Pogotowie dla Drzew". Jego celem jest walka z wycinką drzew oraz podejmowanie działań na rzecz zachowania fragmentów wartościowych lasów.

W ramach inicjatywy uruchomiona została specjalna oferta prenumeraty cyfrowej „Gazety Wyborczej", z której cały przychód otrzyma Fundacja Dzika Polska. Wsparcie to pozwoli jej razem z ekspertami w całym kraju dalej stawać w obronie drzew – zarówno w lasach, jak i w miastach, a także bronić przydrożnych zielonych alei, którym grozi wycinka.

Dzięki zaangażowaniu czytelników i czytelniczek „Gazety Wyborczej", którzy od marca bieżącego roku kupowali subskrypcje Wyborcza.pl w ramach specjalnej oferty, redakcja może już przekazać Fundacji 57 187,20 zł.

– Misją dziennikarstwa jest sprawczość, wpływ na otaczającą rzeczywistość oraz stawanie po stronie słabszych. Czasem sam dziennikarz nie wystarczy, by zatrzymać coś złego – potrzebni są eksperci. We współczesnej Polsce tym „słabszym" są często drzewa, a do ochrony ich przed zapędami drwali potrzebna jest fachowa wiedza. Właśnie tacy pracują dla „Pogotowia dla Drzew", inicjatywy Fundacji Dzika Polska, którą – jako „Gazeta Wyborcza" – zdecydowaliśmy się wesprzeć. Dziękuję wszystkim czytelnikom, którzy kupili prenumeratę i wsparli akcję. Zachęcam do przekazywania kolejnych datków oraz do zgłaszania interwencji do naszych partnerów z Dzikiej Polski – mówi Mikołaj Chrzan, zastępca redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej", odpowiedzialny m.in. za lokalne wydania i serwisy gazety.