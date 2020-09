Polak wygrał 96 mln zł w Eurojackpot. Ale to nie rekord głównej wygranej w naszym kraju

Eurojackpot

To jest prawdziwa sensacja. Szczęśliwe liczby to: 2, 5, 24, 43, 45, 4, 10. Wygrana Polaka w Eurojackpot padła 11 września 2020 roku o godz. 20. Ale rekord nie został pobity. Jak do tej pory najwyższa wygrana padła 10 maja 2019 roku i było to aż ponad 193 mln zł - padła w powiecie piotrkowskim.

W Eurojackpot można wygrać naprawdę bardzo duże pieniądze.

Oto rekordy wygranych

1 Eurojackpot 193 396 500,00 zł stopień: I (5+2)

10 maja 2019

pow. piotrkowski

2 Eurojackpot 26 597 867,60 zł stopień: II (5+1)

29 czerwca 2018

Świeradów-Zdrój Zdrojowa 19G

3 Eurojackpot 7 155 055,50 zł stopień: II (5+1)

22 grudnia 2017

Wiązowna Lubelska 32

4 Eurojackpot 5 815 561,60 zł stopień: II (5+1)

24 listopada 2017

Radomsko, Piastowska 28

5 Eurojackpot 4 987 999,10 zł stopień: II (5+1)

Kazimierz

6 lipca 2018

Jak grać w Eurojackpot?

Idź do punktu LOTTO, wejdź na lotto.pl lub użyj aplikacji mobilnej ​LOTTO

12,5 zł - dokładnie tyle kosztuje zakład w jednej z ulubionych gier Europejczyków! Czekają na Ciebie nawet setki milionów złotych.

Jak grać w Eurojackpot przez Internet?

Wybierz 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 10.

Możesz zaznaczyć je samodzielnie bądź zdać się na łut szczęścia i zagrać na chybił trafił - zarówno w punkcie LOTTO, jak i online.

Zapisz swoje ulubione i ostatnio zagrane kupony online, by do nich wracać.

Chcesz pozostać w grze na dłużej? W takim razie wybierz grę na od 2 do 4 kolejnych losowań.

W wersji online możesz też wybrać opcję subskrypcji. Wtedy Twój kupon będzie brał udział w kolejnych losowaniach aż do jej zakończenia.

Zachowaj kupon - to Twój jedyny dowód udziału w grze i podstawa do wypłaty wygranej. W online i aplikacji nic nie zginie. Tu dowodem udziału jest zapis elektronicznej transakcji w systemie sprzedaży przypisanej do Twojego konta gracza.

Przywiązałeś się do swoich szczęśliwych liczb? Zagraj nimi ponownie. Wystarczy, że podasz poprzedni kupon sprzedawcy i otrzymasz nowy – z tymi samymi opcjami i liczbami, ale na nowe losowania. Obowiązuje dla kuponów nie starszych niż 90 dni.

Grając online możesz ponowić swój poprzedni kupon kilkoma kliknięciami.

Uwaga! Informacja o zawieraniu zakładów gier liczbowych na kwotę równą 8000 złotych lub większą w punktach sprzedaży. Działając na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 poz. 1115), Totalizator Sportowy informuje, iż w punktach sprzedaży zawieranie zakładów gier liczbowych na kwotę równą lub większą niż 8000 zł na jednym kuponie może się odbywać wyłącznie w Oddziałach Totalizatora Sportowego ze względu na ustawową konieczność identyfikacji i weryfikacji klienta.

Ile można wygrać w Eurpojackpota?