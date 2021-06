Polsat i Plus zmienią logo. To mocna zmiana, ale czy się spodoba klientom?

Nowe logo Polsatu i Plusa

Zazwyczaj klienci do takich zmian przyzwyczajają się szybko, choć sprawne ich przeprowadzenie wymaga masowej kampanii promocyjnej, wizerunkowej, na którą trzeba wydać grube miliony złotych. Po co Polskat i telefonia Plus (jej operatorem jest Polkomtel należący do imperium Polsatu) zmieniają logotypy?



Nowe logotypy mają rozpoczynać ewolucyjne zmiany w portfolio marek grupy oraz strategii ich komunikacji. Zmiana ta ma charakter stopniowy, jest zaplanowana i rozłożona w czasie na kilka etapów. Co to znaczy? Firma nie ujawniła szczegółów. Można się więc spodziewać, że nie zostaną one wprowadzone jednocześnie i od razu

.

Nowe logotypy telefonii Plus i telewizji Polsat - jak firma tłumacz zmianę?



- Nowy branding został zaprojektowany tak, aby czytelnie opisywał usługi i produkty pochodzące z Grupy Polsat Plus - pisze firma w swoim komunikacie. - Nowe logotypy strategicznych i kluczowych marek Plus (odpowiadającej za „connectivity”) i Polsat (odpowiadającej za „content”) w sposób spójny identyfikują je z grupą. Zostały zaprojektowane z myślą o przyszłości, przejrzystości i wykorzystują specjalnie zaprojektowaną dla grupy, indywidualną typografię, charakterystyczny element graficzny oraz kolory. Zielony kolor Plusa to m.in. innowacja i rozwój oraz troska o środowisko i lepsze życie. Żółty kolor Polsatu to energia, radość i optymizm płynące ze słońca - nierozerwalnie związanego z Polsatem. Dzięki temu marki będą w sposób prosty i wyrazisty kojarzyć się z Grupą, jednocześnie zachowując swój indywidulany charakter i przekaz.



- Nowe, spójne logotypy Plusa i Polsatu to sposób na lepsze komunikowanie naszych usług i ich łatwiejsze kojarzenie z nami przez klientów. Chcemy wyeksponować wartości naszych marek w sposób przejrzysty, prosty i wyrazisty tak, aby widzowie i klienci wiedzieli, że jest to marka z Grupy Polsat Plus, że odpowiada na ich indywidualne potrzeby, że jest to usługa najwyższej jakości oraz że korzystanie z nich, szczególnie w pakiecie, zapewnia im atrakcyjną cenę. Zgodnie z naszą przewodnią myślą strategiczną: „Dla Każdego. Wszędzie – mówi Piotr Gaweł, Członek Zarządu Polkomtela, operatora sieci Plus.

Zygmunt Solorz twierdzi, że zmiana logotypów Polsatu i Plusa to ważny dzień



- Nadszedł ważny dzień - rozpoczynamy nowy rozdział w historii Grupy - przedstawiamy nowe logotypy wspomnianych naszych najważniejszych i kluczowych marek: Plusa i Polsatu. Nowe logotypy zostały zaprojektowane przede wszystkim z myślą o przejrzystości i łatwości ich odbioru przez naszych widzów i klientów: z jednej strony tak, by wizualnie kojarzyły się z tą samą grupą, a z drugiej - by zachowały swoje indywidualne wartości. Plus to telekomunikacja, a Polsat to kontent. Będziemy też w komunikacji korporacyjnej używać nowej nazwy Grupy, podkreślającej tę zależność i współdziałanie – Grupa Polsat Plus” – tłumaczy Zygmunt Solorz, właściciel Grupy Polsat.





Grupa Polsat Plus jest dzisiaj obecna z oferowanymi usługami w prawie co drugim domu w Polsce, mieszkańcy Polski korzystają z ponad 18 milionów usług internetu i telefonii, a jej programy ogląda codziennie prawie 20 milionów ludzi. To pakiety najwyższej jakości usług i produktów w segmencie telekomunikacji – pod marką Plus oraz produkcja i dostarczanie atrakcyjnego kontentu - pod marką Polsat.



- Zaczynaliśmy od jednego satelitarnego kanału telewizyjnego, który nazwaliśmy PolSat. Byliśmy pierwszym komercyjnym kanałem telewizyjnym. Trochę później Plus udostępnił możliwość komórkowych rozmów telefonicznych. I tak zapoczątkowała się wolność w korzystaniu z usług telekomunikacyjnych. Obecnie, prawie 30 lat później oferujemy milionom naszych widzów i klientów pakiet wielu usług pod markami Plus i Polsat. Umożliwiamy ludziom komunikowanie się z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi, pracę, naukę, surfowanie w internecie bez ograniczeń, gdzie mogą cieszyć się np. rozrywką, sportem czy informacją, mogą również rozwijać swoje biznesy. Mogą cieszyć się kontentem i emocjami, jakie dostarczamy. Wszystko to jest dostępne w wybranym przez siebie miejscu, czasie i na dowolnym urządzeniu – mówi Zygmunt Solorz.