Polsat kupuje Interię. Cena: 422 mln złotych. Nie było drogo

Polsat

O tym mówiło się od dawna. Konsolidacje na rynku polskich mediów muszą postępować. Polsat był jedynym dużym medium, które do tej pory nie zdołało zbudować bądź przejąć znaczącego horyzontalnego portalu internetowego. Po przejęciu Asseco nadszedł w końcu czas na tę transakcję. A czas na kupowanie jest dobry. Było więc tanio.

Finansowanie transakcji przeprowadzone zostanie w całości ze środków własnych Telewizji Polsat. Finalizacja transakcji uwarunkowana jest uzyskaniem przez Telewizję Polsat zgody Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji.

Prawdopodobnie Polsat przymierzał się w 2013 roku do kupna Wirtualnej Polski, rywalizując z Agorą i O2 należącym do jego twórców: Jacka Świderskiego, Krzysztofa Sieroty i Michała Brańskiego. Wówczas się nie udało. Ale transakcja doszła do skutku, a cena też była atrakcyjna, bo trwał światowy kryzys gospodarczy, a WP nie radziła sobie na rynku dobrze.

O2 Sp. z o. o. kupuje wszystkie akcje spółki Wirtualna Polska S.A. po cenie nominalnej 4 złote - informowało w październiku 2013 r. Orange Polska w komunikacie giełdowym. - Właściciel portalu o2.pl zapłaci za nie w sumie 375 milionów złotych. Aby transakcja doszła do skutku, konieczna jest zgoda Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. TPSA spodziewa się zamknięcia transakcji w pierwszym kwartale roku 2014.

Interia kupiona przez Polsat za 422 mln zł

Teraz do gry wszedł Polsat, a że Interia wydaje się dziś być porównywalna z WP z roku 2013, to cena nie jest drastycznie różna. Cena to 422 ml zł

Bauer Media Group zgodził się na przedwstępną umowę sprzedaży Grupy Interia. Jest to strategiczna decyzja dla rozwoju Grupy Polsat, która przyczyni się do wejścia w ostrą rywalizację w polskim Internecie. Polsat będzie konkurował z WP, Onetem, Gazetą.pl i TVN24.pl.

- Po finalizacji transakcji, uzależnionej od uzyskania przez Telewizję Polsat odpowiedniej zgody antymonopolowej, Grupa Interia wejdzie w skład Grupy Polsat, największej w Polsce i regionie grupy medialno-telekomunikacyjnej - chwali się kupujący w komunikacie prasowym.

„Jesteśmy polską firmą i jesteśmy dumni z bycia liderem rynku mediów i telekomunikacji w Polsce. Zakup Grupy Interia to kolejna strategiczna inwestycja w rozwój naszej Grupy. Grupa Interia jest wiodącym graczem w tym segmencie. Jesteśmy podekscytowani ogromną skalą możliwości i synergii, jakie stwarza ta inwestycja. Liczymy na dynamiczny rozwój Interii – powiedział Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, operatora sieci Plus.

Czy Interia ma teraz szansę zagrozić pozycji Onetu i WP?

Grupa Interia jest w pierwszej trójce krajowych graczy w Internecie, zarówno pod względem realnych użytkowników, jak i liczby odsłon stron oraz jest liderem pod względem dynamiki wzrostu.

Dociera do blisko 60% użytkowników Internetu w kraju.

Z jej usług co miesiąc korzysta ponad 16 mln realnych użytkowników.

Liczba odsłon stron Grupy Interia w sieci przekracza miesięcznie 1,3 miliarda.

„Grupa Interia jest biznesem odnoszącym duże sukcesy, ale musimy mieć pewność, że wyraźnie koncentrujemy się na naszych kluczowych priorytetach strategicznych. Dlatego cieszymy się, że możemy sprzedać Grupę Interia Grupie Polsat, co jest bardzo dobrym rozwiązaniem strategicznym. Dziękujemy Prezesowi Zarządu Arturowi Potockiemu i całej ekipie Interii za konsekwentny i udany rozwój biznesu i życzymy wszystkiego najlepszego!” – powiedział Veit Dengler, COO Bauer Media Group.

Dla Grupy Polsat zakup Interii to strategiczna inwestycja w obszarze Internetu. To istotne wzmocnienie pozycji na dynamicznie rosnącym rynku reklamy online. To również dodatkowy kanał dystrybucji oraz monetyzacji treści produkowanych już obecnie na potrzeby 34 kanałów telewizyjnych z logiem Polsatu.

Dla Grupy Polsat, Interia będzie również głównym polem działań marketingowych w Internecie całego jej portfolio usług i produktów, obejmujących m.in. markę Plus, Cyfrowy Polsat, IPLA, Netia czy marki Telewizji Polsat.

Co z pozycją Onetu i WP?

Można się spodziewać, że wkrótce dane o użytkownikach Interii zaczną rosnąć, ale czy na tyle, aby prześcignąć dwóch polskich gigantów? Raczej nie szybko.



Ale na rynku reklamy internetowej zmienić może się sporo.

- Polsat Media może wesprzeć sprzedaż powierzchni reklamowych Interii - informuje grupa.