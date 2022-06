Polska Akcja Humanitarna z nową kampanią na rzecz Ukrainy

wolontariusz, Ukraina, pomoc, fot. PAH

W spontanicznym odruchu Polacy przekazali setki tysięcy złotych, by za pośrednictwem organizacji humanitarnych pomóc ofiarom wojny w Ukrainie. W kampanii „Twoja pomoc się liczy” Polska Akcja Humanitarna przedstawi, na co konkretnie – niemal co do sztuki – są przeznaczane środki finansowe przekazywane jej przez darczyńców. Kampania jest formą podziękowania za udzielone wsparcie, ale jednocześnie przypomnieniem: wojna się nie skończyła i wsparcie dla jej ofiar nadal jest bardzo potrzebne. Kampanię pro bono zaprojektowała i przeprowadzi Albedo Marketing.

Każdy datek to konkretne wsparcie

Do początku maja Polska Akcja Humanitarna do Ukrainy przewiozła ponad 340 ton zasobów – przede wszystkim żywności i produktów higienicznych. Oprócz tego organizacja angażuje się w liczne działania pomocowe na terenie Polski. To wszystko dzięki olbrzymiej ofiarności Polaków, wpłacających środki finansowe na konto PAH od samego początku działań wojennych. Celem kampanii „Twoja pomoc się liczy” jest pokazanie, że każdy, nawet najmniejszy datek, przekłada się na konkretne wsparcie. Moment uruchomienia akcji nie jest przypadkowy – po pierwszej fali spontanicznej pomocy zainteresowanie wojną w Ukrainie spada, a potrzeby wynikające z przedłużających się i przybierających na sile działań wojennych – rosną.

- Już od stycznia szykowaliśmy się do niesienia pomocy na wschodzie kraju w przypadku eskalacji trwającego tam od lat konfliktu. To, co było dla wszystkich zaskakujące, to objęcie w zasadzie całej Ukrainy przez działania wojenne i skala potrzeb ofiar tej wojny. Od końca lutego byliśmy skoncentrowani na zbieraniu środków i dystrybucji pomocy do osób wymagających wsparcia. Zebrane pieniądze zmieniły się w paczki z artykułami pierwszej potrzeby, środkami higienicznymi i żywnością. Taka pomoc jest bardzo angażująca pod względem logistycznym, dlatego brakowało nam czasu, żeby regularnie informować o szczegółach naszych działań. Teraz chcemy to nadrobić. I tu z pomocą przyszło Albedo. Chcieliśmy wspólnie przekazać ludziom, którzy zaufali PAH, że każdy, nawet najmniejszy datek, miał znaczenie – mówi Helena Krajewska, rzeczniczka prasowa Polskiej Akcji Humanitarnej

Twoja pomoc się liczy

W ramach kampanii „Twoja pomoc się liczy” podawane będą konkretne dane dotyczące rodzaju i skali pomocy świadczonej na rzecz ofiar wojny przez PAH. Komunikacja będzie odbywać się przez nośniki OOH – billboardy i citylighty, oraz kampanię digitalową w Internecie. Uruchomiana zostanie także specjalna strona internetowa, podająca bieżące informacje na temat udzielanej pomocy. Kampania ruszyła 6 czerwca i potrwa 2 tygodnie. Albedo Marketing jest autorem koncepcji akcji i kreacji, przygotowała wszystkie formaty do komunikacji OOH i komunikacji w Internecie. Będzie również koordynować egzekucję. Agencja zrezygnowała z wynagrodzenia za przygotowanie i przeprowadzenie akcji. Działania PR poprowadzi PAH.

- Kiedy zaczęła się wojna, zastanawialiśmy się, co możemy zrobić jako agencja. Doszliśmy do wniosku, że najlepiej pomożemy, wykorzystując nasze kompetencje – czyli umiejętność planowania i prowadzenia kampanii. Skontaktowaliśmy się więc z Polską Akcją Humanitarną i zapytaliśmy, czy jest coś, co możemy w tym zakresie dla nich zrobić. No i okazało się, że jest. Pokazanie, jak PAH wykorzystuje zebrane środki, jest ważne nie tylko ze względu na transparentność działań, ale także dla potrzymania społecznej mobilizacji. Przecież chętniej pomagamy, jeśli widzimy, że nasza pomoc przynosi konkretny skutek - mówi Magdalena Gajewska Bogacz, Dyrektor Kreacji w Albedo Marketing.

Do tej pory Polska Akcja Humanitarna wysłała kilkadziesiąt konwojów z pomocą humanitarną w najbardziej dotknięte wojną rejony Ukrainy. Dodatkowo cały czas wysyłane są mniejsze transporty w najbliższe okolice granicy z Polską, które trafiają do osób zmuszonych do ucieczki z innych części kraju. Przez cały maj i czerwiec z kolei będzie trwać wysyłka pakietów higienicznych dla 80 tys. osób i zestawów żywnościowych dla kolejnych 100 tys. mieszkańców Ukrainy. Oprócz tego organizacja angażuje się w udzielanie pomocy psychospołecznej, dystrybucję środków finansowych i kart pomocowych, finansowanie posiłków w polskich szkołach dla dzieci uchodźczych czy pomoc na granicy polsko-ukraińskiej.

