Polski smart shopper. Czy Polacy odznaczają się rozsądnymi nawykami konsumenckimi? [badanie]

Według najnowszego badania Smart Shopping Index 2021, Francuzi znajdują się w czołówce smart shoppers i kupują świadomie. Polska zajmuje ostatnie miejsce pod względem rozsądnych nawyków konsumenckich spośród analizowanych krajów OECD. Moda i lifestyle - to główne sektory zakupowe, gdzie Polacy szukają zniżek oraz ofert specjalnych i kierują się zdrowym rozsądkiem.

Badanie Smart Shopping Index 2021 przeprowadzone przez platformę sprzedażową BravoKupony. Przeanalizowano zwyczaje konsumenckie 25-ciu krajów OECD takie jak oszczędności gospodarstw domowych, zadłużenie gospodarstw, świadome zachowania konsumenckie oraz ogólne wydatki konsumentów w porównaniu do kosztów utrzymania i wydatki na żywność w stosunku do kosztów życia. Polska została sklasyfikowana na samym końcu rankingu.

Francuzi to rozważni zakupoholicy

Według wyników badania, Francuzi mają smart shopping we krwi i prowadzą w rankingu badania pod względem wnikliwych zachowań konsumenckich (zdobyli aż 421 punktów w skali całościowej indeksu). Co więcej, francuskie gospodarstwa domowe, są na trzecim miejscu zaraz po Niemczech i Holandii, pod względem skłonności do oszczędności oraz niskich wydatków. Na drugim miejscu rankingu znajduje się Irlandia (321 punktów sondażowych), gdzie konsumenci wydają mało i rozsądnie kalkulują wydatki, zwłaszcza te podstawowe, takie jak np. wydatki na jedzenie. Z kolei Niemcy zostały sklasyfikowane na trzecim miejscu, ze średnim wynikiem 288 i zdecydowanie najwyższym wskaźnikiem oszczędności gospodarstw domowych spośród wszystkich analizowanych krajów OECD.

Na czwartym miejscu rankingu uplasowały się Stany Zjednoczone, które cechuje potencjał do oszczędzania i generalnie świadome nawyki konsumenckie. Pierwszą piątkę rankingu Smart Shopper zamyka kraj skandynawski, czyli Norwegia która według indeksu oferuje znakomity balans pomiędzy wydatkami a kosztami życia.

Polska ostatnia w rankingu, ale z niskim wskaźnikiem zadłużenia

Polska została sklasyfikowana na ostatnim miejscu rankingu Smart Shopper Index 2021. Nie bez znaczenia są wyniki sondażu, w których jedynie 61% Polaków przyznaje się, do tego że rozsądnie rozważa każdy zakup i kalkuluje za i przeciw, tak aby oczywiście zaoszczędzić jak najwięcej. Klasyfikuje to Polskę na samym końcu rankingu Smart Shopping Index, podczas gdy reszta krajów OECD kombinuje ile się da i sprawdza ceny oraz oferty rabatowe przed dokonaniem zakupu.

Pomimo braku rozsądku w kontrolowaniu zachowań konsumenckich, Polacy ciągle wypadają najlepiej biorąc pod uwagę wskaźnik zadłużenia gospodarstw domowych. Oszczędzając zaledwie 1% swoich dochodów, wskaźnik zadłużenia polskich gospodarstw domowych to jedynie 62% ich rocznego dochodu. Jest to pozytywny wynik w porównaniu z Brytyjczykami, którzy są skłonni "zatopić" ponad 144% ich rocznego dochodu w pożyczkach, kredytach i życiu na ostrzu karty kredytowej.

Polskie skłonności do wydawania na prawo i lewo znajdują również odzwierciedlenie w internecie. Polacy są na przedostatnim miejscu w rankingu pod względem "buszowania" w internecie i używania wyszukiwarki Google w celu znalezienia porad online na temat tego jak oszczędzać. Według sondażu, miesięcznie jedynie 7 milionów Polaków przegląda internet wpisując w wyszukiwarkach internetowych hasła, które pozwalają im zaoszczędzić. Wyniki te odzwierciedlają niskie zainteresowanie zniżkami, kodami promocyjnymi czy też ofertami rabatowymi. To ponad 4 razy mniej wyszukiwań w Google niż Francuzi czy Brytyjczycy w ciągu całego miesiąca.

Najbardziej popularne kategorie i marki w rankingu

Badanie przeanalizowało również wyszukiwania konsumentów w wyszukiwarce Google dla siedmiu największych rynków analizowanych w badaniu - Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Włoch, Hiszpanii oraz Polski. Wyniki badania potwierdziły pozytywną korelacją pomiędzy wyszukiwaniami w Google, a rosnącą świadomością kupujących i skłonnością do oszczędzania. Im więcej googlujemy szukając zniżek czy rabatów, tym jeszcze bardziej oszczędzamy.

Marka Zalando została sklasyfikowana jako najpopularniejsza marka smart shoppers w Polsce, oferująca przyjazne ceny i zniżki dla konsumentów. Z kolei e-commerce AliExpress oraz KFC zajmują odpowiednio 2 i 3 miejsce w pierwszej piątce najczęściej wyszukiwanych marek w Polsce, oferujących oferty specjalne, atrakcyjne zniżki czy też rabaty. Na przeciwnym końcu półkuli, czyli w Stanach Zjednoczonych na drugim miejscu uplasował się amerykański dom towarowy Kohl's, wyprzedzając markę Asos oraz sportowego retailera dobrze znanego wszystkim Amerykanom, czyli marka JD.

- To, co konsumenci uważają za rozsądne podczas robienia zakupów, różni się w zależności od kraju. Nasze badanie analizuje, jak różne czynniki wpływają na ogólną świadomość zakupów. Podczas gdy wyszukiwania online mówią jedno, w grę wchodzą różne zmienne, szczególnie patrząc na wydatki w stosunku do kosztów życia w danym kraju czy oszczędności gospodarstw domowych. Interesujące jest to, że wielu kupujących nadal korzysta z rabatów oraz zniżek online, w sektorze mody czy produktów lifestyle. Co więcej, w trakcie pandemii wzrosły rozsądne zachowania konsumenckie, szczególnie jeśli chodzi o dostawę jedzenia przez internet, sztukę czy rzemiosło, a nawet gry, które wzbudzają jeszcze większe zainteresowanie smart konsumentów - Marco Farnararo CEO BravoKupony.

