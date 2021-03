Polskie spółki w rankingu Financial Times. Większość z nich to firmy technologiczne

IT, zespół, badania, fot. Glovo, Shutterstock

Spośród 1000 najszybciej rozwijających się firm w Europie, w tegorocznej edycji rankingu Financial Times, 31 pochodzi z Polski. Oprócz tego, ponad połowa firm znad Wisły odnotowanych w zestawieniu działa w obszarze nowoczesnych technologii.

Trzy najszybciej rozwijające się technologiczne spółki z Polski to: Spyrosoft, ITDS Poland oraz Semantive. Ranking Financial Times powstał na bazie porównania tempa wzrostu przychodów firm z 33 europejskich krajów, w latach 2016 – 2019. Do finalnego zestawienia 1000 spółek trafiło 31 polskich firm. W poprzednim roku do rankingu zakwalifikowały się 44 firmy z Polski.

Tegoroczna edycja rankingu FT1000, to zmienione zasady uczestnictwa. Do zestawienia mogły zakwalifikować się firmy, które w 2016 roku wygenerowały minimum 100 tys. euro przychodu, a na koniec 2019 roku wynik ten nie mógł być niższy niż 1,5 mln euro. W dodatku w zestawieniu nie mogą występować firmy powiązane ze sobą kapitałowo. Nowe reguły mogły wpłynąć na globalną liczbę spółek z Polski, które zakwalifikowały się do rankingu.

Po raz czwarty z rzędu w zestawieniu pojawia się między innymi Grupa Kapitałowa TenderHut z Białegostoku. Spółka awansowała w stosunku do ubiegłorocznego rankingu o 62 pozycje plasując się na 565 miejscu w całym zestawieniu i na 13 wśród polskich spółek IT.

– Ujęcie w rankingu FT1000 jest dla nas ogromnym wyróżnieniem. Financial Times już czwarty rok z rzędu pokazał nas w gronie najszybciej rozwijających się spółek w Europie. TenderHut jest coraz większą spółką i cały czas utrzymuje dynamiczne tempo wzrostu. To dla mnie powód do dumy – mówi Robert Strzelecki, prezes zarządu TenderHut.

Warto zaznaczyć, że w ubiegłym roku w zestawieniu pojawiła się także spółka córka wchodząca w skład grupy TenderHut. SoftwareHut zajął wówczas pierwsze miejsce wśród polskich technologicznych spółek i 33. w ogólnym zestawieniu.

Białostocka spółka to weteran rankingu, w tym roku planuje debiut na New Connect.

– Naszym celem jest rozwój na skalę globalną i z roku na rok skutecznie go realizujemy, mimo dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Dziś, kiedy jesteśmy w przededniu wejścia na giełdę, chcemy jeszcze więcej, ponieważ zarówno możliwości zespołu, jak i potencjał rynku wskazują na to, że nasza grupa może dołączyć do największych graczy technologicznych w Polsce – mówi Robert Strzelecki, prezes zarządu Grupy Kapitałowej TenderHut.