Mateusz Łukianiuk

Pandemia COVID-19 znacznie przyspieszyła przeniesienie wielu działań sprzedażowych do sieci. Od 2020 roku handel rozkwitł szczególnie w obrębie tzw. marketplace’ów. Statystycznie sprzedaż za ich pośrednictwem stanowi obecnie ponad połowę całej sprzedaży online na świecie. O powodach tej dominacji i prognozach na przyszłość e-commerce rozmawiamy z Mateuszem Łukianiukiem, Country Managerem w Admitad.

Co pana zdaniem wpływa na tak dużą popularność marketplace’ów?



Sposoby na wykorzystanie potencjału Internetu w sprzedaży wykraczają obecnie daleko poza prezentowanie ofert reklamowych. Korzyści, jakie niesie zgromadzenie ofert różnych sprzedawców w jednym miejscu, zostały dostrzeżone przez sprzedawców online, co zaowocowało powstaniem marketplace’ów. Można je łatwo porównać do tradycyjnych targowisk, skupiających w jednym miejscu najróżniejszych sprzedawców – stąd właśnie nazwa tego rodzaju platform (marketplace eng. rynek, targowisko).

Na niekwestionowany sukces marketplace’ów wpływa wiele czynników. Niższe koszty dla sprzedawców, solidna reputacja, wygodne opcje dostawy, szeroki wybór produktów w dziesiątkach kategorii czy rozbudowany system e-maili i innych narzędzi promocyjnych to tylko niektóre z nich. Według danych Admitad, kategoriami produktów najchętniej kupowanych przez użytkowników marketplace’ów są akcesoria, odzież, artykuły gospodarstwa domowego i produkty kosmetyczne.

A ma to poparcie w danych?



Wyniki naszych analiz jednoznacznie wskazują, że popularność marketplace’ów stale rośnie. Spowodowane jest to nie tylko wspomnianymi już zaletami, ale przede wszystkim umiejętnym wykorzystaniem możliwości, jakie dają sprzedawcom sezony wyprzedażowe. Dla przykładu, podczas ubiegłorocznego Black Week globalna sprzedaż na marketplace’ach wzrosła o 55% w porównaniu do standardowego okresu sprzedażowego. W Polsce wzrost był nieco mniejszy – 37% - ale nadal jest to znaczący wynik, zwłaszcza biorąc pod uwagę obecną sytuację gospodarczą.

Okazuje się też, że w trakcie jesiennego okresu wyprzedażowego Polacy korzystający z elektronicznych platform sprzedażowych w zasadzie podążali za globalnymi trendami, jeśli chodzi o wybór kategorii produktów. Na rynku lokalnym widzimy jednak drobne różnice: polscy konsumenci kupowali o kilka procent więcej zakupów rzeczy z kategorii moda i artykuły sportowe, natomiast nieco mniejszym zainteresowaniem cieszyły się artykuły gospodarstwa domowego i elektronika. Kolejnymi liderami były takie kategorie jak obuwie (+29%), akcesoria i materiały elektroniczne (+28%), oświetlenie (+25%), AGD (+15%) oraz produkty dla dzieci (+12%).

Co ciekawe, ponad połowa polskich zamówień z marketplace’ów została dokonana z wykorzystaniem usług cashback. Ich rola, podobnie jak znaczenie platform contentowych (media internetowe, blogi, serwisy recenzenckie), była większa niż wskazuje średnia globalna. Wyłoniły się również wiodące kanały ruchu, które stają się coraz skuteczniejsze w pozyskiwaniu klientów dla marketplaców. Ze zgromadzonych przez nas danych wynika, że liczba zakupów na podstawie rekomendacji na forach tematycznych wzrosła ponad dwukrotnie. Znacznie zwiększyła się również sprzedaż za pośrednictwem reklamy kontekstowej, reklamy w aplikacjach mobilnych i e-mail marketingu.

A jaka jest prognoza dla marketplace'ów na 2023 rok?



Po wielkiej fali wzrostu popularności marketplace’ów, jaką przyniosła pandemia, tempo ich rozwoju spadło. Niepewność w związku z sytuacją makroekonomiczną w Europie wpłynęła m.in. na decyzję azjatyckiego giganta e-commerce Shopee o wycofaniu się z Polski. W oficjalnym komunikacie prasowym Shopee uzasadniało ten krok chęcią skupienia się na najbardziej obiecujących rynkach - azjatyckim i południowoamerykańskim. W perspektywie światowej daje się bowiem cały czas zaobserwować rosnący, choć nieco wolniej, sukces marketplace’ów. Ta wzrostowa tendencja ma szansę utrzymać się w roku 2023 – nawet pomimo wyzwań, jakie stawia przed gospodarką trwający kryzys. Duże znaczenie ma też wyraźny wzrost liczby kupujących online w Polsce (+3,5%), który związany jest m.in. z napływem nowej grupy konsumentów - obywateli i obywatelek Ukrainy uciekających z ojczyzny ze względu na konflikt zbrojny.

Choć polski rynek został zmonopolizowany przez Allegro, które zabiera powietrze wszelkiej konkurencji, oczekuję, że najbliższych miesiącach inne polskie marketplace'y mogą skorzystać z tego korzystnego trendu. Coraz mocniej różnicują one swoje kanały pozyskiwania klientów w celu przyspieszenia wzrostu sprzedaży. Zwiększy się też liczba lokalnych platform contentowych i znaczenie influencerów, którzy oprócz bezpośrednich kontraktów reklamowych są skłonni współpracować z markami w ramach sieci afiliacyjnych. W 2022 roku przychody polskich partnerów pozyskujących zamówienia dla marketplaców wzrosły aż o 17%. Co więcej, prognozujemy jeszcze lepsze wyniki w tym roku.