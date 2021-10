Popularność promocji w Polsce. Aż 73 procent osób z nich korzysta

zakupy, wyprzedaż, sklep, fot. webandi, pixabay

W ostatnim roku aż 73% Polaków wzięło udział w różnego rodzaju promocjach, a 50% z nich korzysta z promocji raz w miesiącu i częściej. Dlaczego tak chętnie bierzemy udział i czego oczekujemy od loterii, konkursów i innych akcji promocyjnych? Na te pytania odpowiedzi udziela badanie przeprowadzone na zlecenie firmy Sodexo.

Kreatywni, gospodarni, sprytni – tacy są Polacy na zakupach. Dlaczego? Wbrew pozorom, nawet wydawanie pieniędzy staje się dla nas dobrą okazją do szukania oszczędności, a nawet podreperowania domowego budżetu. To między innymi dlatego zainteresowanie promocjami wśród polskich konsumentów jest wciąż wysokie. Jak potwierdza badanie Sodexo „Nagrodomania, czyli promowanie przez nagradzanie” angażujemy się w różnego rodzaju akcje promocyjne ponieważ chcemy zdobyć atrakcyjne nagrody i oszczędzać – takich odpowiedzi udzieliło odpowiednio 63,4% i 58% uczestników. Niemal połowa Polaków korzysta z promocji dla zabawy i chęci urozmaicenia codziennego życia. Interesujące jest też to, że co dziesiąty badany chce poprzez udział w akcji promocyjnej zdobyć nową wiedzę.

- Marketerzy prześcigają się w organizowaniu coraz bardziej angażujących i nieszablonowych promocji, by przyciągnąć uwagę konsumentów oraz związać ich z marką na dłużej. Badanie potwierdziło, że konsumenci są tak przyzwyczajeni do różnego rodzaju działań promocyjnych, że trudno wyobrazić sobie zwiększanie sprzedaży czy udziałów w rynku bez ich organizacji. Ponadto niezmiennie od lat, najważniejsze dla sukcesu akcji promocyjnej są nagrody. To właśnie one przyciągają zainteresowanie klientów, angażują i motywują do konkretnych zachowań lub do interakcji z firmą, marką czy produktem. Dlatego tak ważna jest ich atrakcyjność, odpowiednie dopasowanie do preferencji i oczekiwań grupy docelowej, a także ich forma - Karol Kamas, dyrektor marketingu i rozwoju w Sodexo Benefits and Rewards Services.

Miłośnicy promocji

Miłośników mądrego kupowania jest wśród nas bardzo wielu. Na przestrzeni ostatniego roku niemal 73% Polaków przynajmniej raz wzięło udział w loterii, konkursie lub innej ofercie promocyjnej. Co ciekawe, z takich ofert częściej korzystali ankietowani z młodszych grup wiekowych (18 – 29 lat: 80,0%; 30 – 39 lat: 82,9%). Na pytanie o częstotliwość swojego zaangażowania w takie akcje, respondenci najczęściej (50% wskazań) odpowiadali, że uczestniczyli w nich co najmniej raz w miesiącu. Z kolei respondenci w wieku powyżej 60 lat zdecydowanie częściej wskazywali całkowity brak zaangażowania w akcje promocyjne (40,9%). Zaledwie co czwarty Polak przyznał, że w ostatnim roku, ani razu nie dał się skusić żadnej promocji.

Ulubione nagrody

Aż 7 na 10 respondentów bierze udział w programach lojalnościowych, a niemal 2/3 w loteriach. Największą zachętą do wzięcia udziału w promocjach dla 71% ankietowanych są nagrody pieniężne, takie jak np. wartościowe karty podarunkowe, eVouchery do konkretnych sklepów czy karty przedpłacone jak wirtualna czy klasyczna Karta Premiowa Sodexo. Nagrody rzeczowe w postaci, np. sprzętu elektronicznego czy RTV lub hulajnogi, są atrakcyjne tylko dla połowy ankietowanych. Znacznie niżej zostały ocenione rabaty czy wręczanie produktów własnych danego producenta, które paradoksalnie są tak często stosowane w praktyce. Z kolei prezenty w formie przeżyć, typu wycieczki czy pobyty w SPA, są w stanie zainteresowań jedynie 20% badanych.

Za słowem promocja stoi dziś znacznie więcej niż tylko „obniżka cen”. To cały wachlarz możliwości, które mogą budzić w uczestnikach emocje, a adrenalina towarzysząca udziałowi w niektórych akcjach promocyjnych jest dla części ekscytującą zabawą. Firmy mają, więc ogromne pole do popisu, by w pomysłowy i skuteczny sposób budować więzi ze swoimi klientami, zarówno w B2B jak i w B2C. Jedno jest pewne, że bez organizacji działań promocyjnych trudno będzie te relacje nawiązać i utrzymać. Zaś o skuteczności promocji w dużej mierze decydować będzie atrakcyjność nagród, którymi firmy będą przyciągały swoich odbiorców.

