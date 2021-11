Posłuchaj Świętego Mikołaja. Fundacja chce pomoc dzieciom i młodzieży

rodzina, dzieci, fot. sathyatripodi, pixabay

Fundacja Świętego Mikołaja rozpoczyna ogólnopolską kampanię "Posłuchaj Świętego Mikołaja", w ramach której do końca stycznia 2022 r. będzie prowadzić zbiórkę na zapewnienie pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży.

Problemy dotykające dzieci

Fundacja Świętego Mikołaja, która od 11 lat ściśle współpracuje z siecią szkół w całej Polsce, od początku pandemii otrzymuje od nauczycieli i rodziców alarmujące sygnały dotyczące sytuacji dzieci w kontekście zdrowia psychicznego. Bardzo wiele dzieci zmaga się z takimi problemami jak: stany lękowe, permanentny stres, spadki nastroju, depresja, uzależnienie od urządzeń cyfrowych oraz trudności w relacjach.

Szacuje się, że w Polsce pilnej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej potrzebuje aż 630 tysięcy dzieci. Według oficjalnych danych w zeszłym roku w Polsce 843 dzieci próbowało odebrać sobie życie. Eksperci uważają, że prób samobójczych niezgłoszonych na policję może być nawet sto razy więcej. Dzieci i młodzież wymagające natychmiastowej pomocy psychologicznej lub psychiatrycznej miesiącami czekają w kolejkach do specjalistów. W najtrudniejszej sytuacji są dzieci mieszkające z dala od dużych ośrodków miejskich. Najwięcej dzieci cierpi z powodu stanów lękowych, depresji, stanów zaburzeń nerwicowych, problemów ze snem i apetytem, a także zespołu stresu pourazowego.

Opinia nauczycieli i pedagogów

Jesienią 2021 r. Fundacja Świętego Mikołaja przeprowadziła sondaż wśród 51 nauczycieli szkół z różnych stron Polski pogłębiając go o wywiady z pedagogami. Nauczyciele wskazali problemy, z którymi obecnie mierzą się ich uczniowie. Były to przede wszystkim: uzależnienie od urządzeń cyfrowych (90%), problemy z relacjami rówieśniczymi (78%), stany lękowe (65%), depresja (61%), problemy z wyrażaniem emocji (61%). Wskazywane problemy pokrywają się z danymi opublikowanymi w raporcie UNICEF „The State of the World’s Children 2021; On My Mind: promoting, protecting and caring for children’s mental health”.

60% biorących udział w ankiecie szkół nie zatrudnia psychologa. Prawie wszystkie szkoły mają możliwość podjęcia współpracy z poradnią psychologiczną, jednak główną barierą są środki finansowe, którymi dysponuje szkoła oraz ograniczony dostęp z powodu obłożenia placówek.

Terapia jednego dziecka w kryzysie to koszt ok. 400-600 zł miesięcznie, w zależności od miejsca zamieszkania. Zrealizowanie przez szkołę odpowiednich zajęć profilaktycznych lub terapeutycznych dla uczniów to wydatek od 1000 zł do 30 000 zł. Są to ogromne sumy, których większość rodziców nie są w stanie unieść.

- Chcemy wesprzeć dzieci, które potrzebują pomocy psychologicznej. Program będzie prowadzony w ścisłej współpracy ze szkołami, które są najbliższym środowiskiem dzieci. Szkoły alarmują, że uczniowie mają ograniczony dostęp do psychologów, a liczba dzieci, która potrzebuje pomocy wciąż rośnie. W ramach programu sfinansujemy zajęcia terapeutyczne i profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania depresji, przemocy oraz uzależnień od urządzeń cyfrowych, a także psychoedukację dzieci i rodziców oraz terapię uczniów w kryzysie, którzy pochodzą z rodzin niezamożnych – wyjaśnia Izabela Stawicka z Fundacji Świętego Mikołaja.

Pomoc dla dzieci i młodzieży

W walce z powyższymi problemami można pomóc przekazując darowiznę na konto: Fundacja Świętego Mikołaja numer konta lub wpłacając środki on-line lub biorąc udział w charytatywnych aukcjach na Allegro.

Fundacja chce wesprzeć szkoły, głównie w mniejszych miejscowościach, aby mogły objąć swoich uczniów pomocą terapeutyczną i profilaktyką, a także umożliwić działania interwencyjne, w sytuacji kiedy dziecko pilnie potrzebuje pomocy psychologa, a jego rodzice nie mają możliwości opłacenia terapii. Po ponad roku zmagania się z pandemią i koniecznością prowadzenia nauki zdalnej to właśnie wyzwania związane z kondycją psychiczną dzieci i młodzieży są najpilniejszą potrzebą. Zachęcamy do włączenia się w kampanię „Posłuchaj Świętego Mikołaja”.