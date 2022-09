Scoop

Pożyczka gotówkowa na raty to jedna z najwygodniejszych form wsparcia finansowego, którą możesz przeznaczyć na dowolny cel. Na jej koszt wpływa kilka elementów, w tym rodzaj oprocentowania oraz prowizja. Sprawdź, jak dostosowywać wysokość comiesięcznych zobowiązań do własnych potrzeb i postaw na wygodę podczas spłacania pożyczki.

Pożyczka gotówkowa – co wpływa na wysokość rat?

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz środków na remont mieszkania, czy planujesz kosztowny wyjazd na wakacje, z pomocą pożyczki gotówkowej zrealizujesz dowolny cel. Pieniądze możesz otrzymać nawet w 24 godziny, czyli w dniu złożenia wniosku. Jednak zanim wypełnisz wszystkie niezbędne formularze, warto zastanowić się nad całkowitym kosztem wsparcia finansowego, w tym nad wysokością rat. Wysoka kwota comiesięcznych zobowiązań wobec banku może zaburzyć Twoją płynność finansową i rzutować na terminowe spłacanie długu.

Co wpływa na wysokość rat pożyczki gotówkowej? Przede wszystkim warto wyróżnić trzy podstawowe elementy, które oddziałują na ostateczną kwotę należności:

rodzaj oprocentowania – w zależności od oferty banku może być ono stałe lub zmienne;

– w zależności od oferty banku może być ono stałe lub zmienne; prowizja – opłata, która jest pobierana przez bank za udzielenie wsparcia finansowego;

– opłata, która jest pobierana przez bank za udzielenie wsparcia finansowego; pożyczana kwota – liczba środków potrzebnych do zrealizowania Twojego celu.

Oczywiście to nie wszystkie czynniki, które wpływają na całkowitą kwotę należności – na wysokość comiesięcznych rat oddziałuje także okres, przez który będziesz spłacać dług. Na stronie internetowej PKO Banku Polskiego za pomocą kalkulatora pożyczki gotówkowej w szybki sposób ustalisz ilość miesięcy potrzebnych na uregulowanie zobowiązania, a także wysokość pożyczanej kwoty. To intuicyjne narzędzie, dzięki któremu sprawdzisz całkowitą kwotę do zapłaty, a także inne zmienne dotyczące comiesięcznych zobowiązań.

Potrzebujesz dodatkowych środków na spełnienie marzeń? Sprawdź pożyczkę gotówkową w Banku PKO BP.

Pożyczka gotówkowa na raty – jak obliczyć comiesięczne należności?

Pożyczka gotówkowa na raty jest wygodnym rozwiązaniem w przypadku nagłych sytuacji – dzięki niej możesz rozplanować wydatki, a także mieć pod kontrolą domowy budżet. To także dobra propozycja dla osób, których sytuacja finansowa nie pozwala na jednorazową spłatę należności.

Jak obliczyć kwotę comiesięcznych zobowiązań związanych z udzielonym wsparciem finansowym? Możesz skorzystać z kalkulatora rat, który automatycznie wyliczy wysokość rat.

Warto wiedzieć: Na wysokość pożyczki gotówkowej wpływają także opłaty dodatkowe, m.in. ubezpieczenie na wypadek utraty pracy czy poważnego zachorowania.

Pożyczka gotówkowa jest szybkim i łatwym sposobem pozyskiwania dodatkowych środków na realizację prywatnych planów. W PKO Banku Polskim wszystkie formalności możesz załatwić online i bez wychodzenia z domu. Wystarczy, że odwiedzisz serwis iPKO lub skorzystasz z aplikacji IKO i wypełnisz wniosek, a potrzebne środki finansowe możesz otrzymać nawet w 30 sekund od momentu akceptacji umowy. Nie jesteś Klientem PKO BP? Nie ma problemu – wystarczy, że skorzystasz ze strony internetowej banku i będziesz postępować zgodnie z zamieszczonymi wytycznymi. Postaw na wygodną pożyczkę gotówkową od PKO Banku Polskiego i skorzystaj z kalkulatora, dzięki któremu dostosujesz wysokość rat do własnych potrzeb.