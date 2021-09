Prace nad Instagram Kids zostały wstrzymane, choć pomysł "właściwy"?

Instagram | fot. Luke van Zyl | Unsplash

Facebook - mimo początkowych zapowiedzi - zawiesił plany uruchomienia Instagram Kids, wersji swojej aplikacji do udostępniania zdjęć dla dzieci w wieku poniżej 13 lat. Decyzja zapadała po tym, jak sprzeciw wobec tej inicjatywy wybrzmiał w Waszyngtonie.

Czy to oznacza przyznanie, że pomysł udostępnienia dzieciom aplikacji, które pustoszy zdrowie psychiczne użytkowników, nie był najbardziej trafionym pomysłem? Bynajmniej! Adam Mosseri, który szef Instagrama, zdecydowanie temu zaprzeczył, deklarując, że zbudowanie samodzielnej aplikacji, która zapewnia rodzicom większą kontrolę i nadzór nadal było „właściwą rzeczą do zrobienia”. Jednocześnie powiedział jednak, że słyszy "obawy związane z tym projektem", a wstrzymanie prac pozwoli na to, by zrobić aplikację "dobrze".

Trudno jednak nie wiązać tej decyzji - przypomnijmy - szeroko krytykowanej już wcześniej, z ujawnieniem efektów dochodzenia przeprowadzonego przez dziennikarzy Wall Street Journal. W serii publikacji nazywanej Facebook Files ujawnili oni, że wewnętrzne badania Facebooka wykazały wcześniej, że korzystanie z Instagrama może być szkodliwe dla wielu aspektów zdrowia psychicznego, a szczególnie wrażliwi mają być nastolatkowie. Raport, oparty na dokumentach ujawnionych przez anonimowego informatora, który od tego czasu spotkał się z kilkoma członkami Kongresu w celu omówienia sprawy, sugerował, że firma próbowała nie dopuścić do ujawnienia tych wniosków.

Facebook ostro zakwestionował prezentację WSJ swoich badań, ale jednocześnie przyznał, że opóźnienie uruchomienia Instagram Kids da więcej czasu na uwzględnienie opinii decydentów, rodziców i działaczy na rzecz bezpieczeństwa dzieci.

Nie miał jednak wyjścia, bo wezwania do silniejszej ochrony najmłodszych użytkowników aplikacji przyciągają rosnącą uwagę Kapitolu. W następstwie raportu grupa prawników w obu izbach Kongresu napisała do Marka Zuckerberga, dyrektora generalnego Facebooka, list wzywający firmę do podzielenia się swoimi badaniami i wprost wzywający do porzucenia planów dotyczących aplikacji Instagram Kids.

Według pracowników, plany dot. aplikacji były również źródłem wewnętrznej frustracji w firmie. Jedna z osób zatrudnionych przy Instagram Kids mówiła, że jeszcze przed raportem WSJ, niektórzy wyrażali zaniepokojenie nie tylko projektem, ale też - szerzej - w ogóle konsekwencjami korzystania przez dzieci z mediów społecznościowych.

Problem zaognił się w czasie pandemii, gdy wiele dzieci spędzało w sieci więcej czasu niż zwykle. Choć alarmujące doniesienia o tym, jak zwłaszcza Instagram, negatywnie wpływa na ich zdrowie psychiczne pojawiały się wcześniej, w czasie lockdowny wezwania, by firmy technologiczne wreszcie zaadresowały problem, zajmując się nadzorowaniem potencjalnych nadużyć, przybrały na sile. Facebook postanowił jednak zinterpretować je po swojemu, przekonując, że lepiej – i bardziej praktycznie – będzie stworzyć bezpieczną przestrzeń cyfrową dla dzieci, w których rodzice mogą lepiej monitorować to, co robią, niż próbować całkowicie uniemożliwić im korzystanie z internetu. Poinformował , że planuje wykorzystać sztuczną inteligencję do weryfikacji wieku swoich użytkowników i usuwania kont nieletnich. Narzędzie miałoby umożliwić wyszukiwanie słów kluczowych w postach na Instagramie, takich jak wiadomość z okazji urodzin, i powiązanie ich z datą urodzenia użytkownika zarejestrowaną na Facebooku.

Zadeklarował również, że będzie współpracować z prawodawcami, wybranymi urzędnikami oraz ekspertami ds. rozwoju i bezpieczeństwa dzieci w ramach różnych działań, co jednak nikogo nie uspokoiło.

Fakt, że Facebook wydaje się oferować lepsze zabezpieczenia dla nastolatków, nie zmienia jednak faktu, że Instagram Youth to okropny pomysł i przyniesie więcej szkody niż pożytku. To bardzo rozczarowujące, że Facebook planuje iść naprzód pomimo protestów prawodawców, regulatorów, ekspertów, adwokatów i setek tysięcy rodziców Najbezpieczniejszym Instagramem dla młodszych dzieci w ogóle nie jest Instagram. - Josh Golin, dyrektor wykonawczy Fairplay.

Wybieg był jednak sprytny, prawda? Instagram, którego baza użytkowników starzeje się w zastraszającym tempie, o najmłodszych musi walczyć z zdwojoną siłą. I na razie przegrywa m.in. z TikTokiem, którzy - jak mówią jego użytkownicy - jest zwyczajnie luźniejszy. Instagram Kids miał więc być sposobem na to, by wciągnąć młodych użytkowników w niekończący się wir, wkradając się ich prywatność w wieku, w którym trudno mówić o świadomym i krytycznym konsumowaniu treści.

Dlatego też, jeszcze w marcu, po tym, jak po raz pierwszy ogłoszono plany Instagram Kids, Zuckerberg został zaatakowany przez amerykańskich prawodawców. Oskarżyli oni szefa Facebooka o to, że cały jego serwis został zaprojektowany tak, by kraść uwagę użytkowników metodami iście hazardowymi i żadne mechanizmy ochrony najmłodszych nie zostały zaszyte w tym modelu, bo oznaczałoby to wolniejsze wzrosty.