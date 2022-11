choinka, prezenty, święta, fot. PhotoMIXCompany, pixabay

Wyniki wewnętrznego badania przeprowadzonego przez Vinted wśród międzynarodowej społeczności użytkowników, w tym w Polsce, wskazują, że w Niemczech ręcznie robione prezenty znajdują się w top 3 najchętniej otrzymywanych prezentów od swoich bliskich. Respondenci z Polski i USA na główną przyczynę, która skłania ich do zakupu rzeczy z drugiej ręki wskazali chęć znalezienia czegoś naprawdę wyjątkowego, z kolei Włosi czy Holendrzy przy wyborze kierują się głównie zrównoważonym rozwojem.

Misją Vinted jest sprawienie, aby rzeczy z drugiej ręki stały się pierwszym wyborem, dotyczy to również prezentów, choćby z okazji zbliżających się świąt. Platforma secondhand inspiruje coraz więcej osób - jej społeczność liczy obecnie ponad 75 mln zarejestrowanych użytkowników na całym świecie (w tym ponad 7,5 mln w Polsce) i działa na 18 rynkach. Przeprowadzone przez Vinted badania wskazują również, że więcej kobiet zamierza w przyszłości dawać przedmioty z drugiej ręki niż to robi obecnie.

Dlaczego sięgamy po prezenty z drugiej ręki?

Okres zbliżających się świąt powinien być pełen radości i wolnego czasu dla siebie i swoich bliskich, tymczasem często ogarnia nas gorączka przygotowań i zakupów. Warto poświęcić chwilę, aby przemyśleć, w jaki sposób możemy wywołać uśmiech i radość bliskich, rezygnując z konsumpcyjnego rollercoastera. Najnowsze wewnętrzne badania Vinted przeprowadzone na różnych rynkach, w tym w Polsce, pokazują, że około 40-50% użytkowniczek w ostatnich latach miało okazję obdarować bliskich prezentami z drugiej ręki (Francja, Włochy, USA, Niemcy, Polska, Holandia, Kanada).

W tych trudnych ekonomicznie czasach przedmiot z drugiej ręki może być bardzo dobrą alternatywą. Badanie Vinted pokazuje, że na większości rynków (Wielka Brytania, Francja, Belgia, Portugalia, Kanada, USA) głównym powodem kupowania prezentów z drugiej ręki jest motywacja finansowa. Vinted jest studnią bez dna, w której można znaleźć niedrogie przedmioty, od odzieży po rzeczy z kategorii wystrój domu, rozrywka, zwierzęta dla swoich futrzanych przyjaciół. Można również zarobić dodatkową gotówkę, sprzedając to, czego już nie potrzebujemy, pomagając innym znaleźć wyjątkowe prezenty. Podarowanie czegoś, co opowiada historię ma również wartość emocjonalną. Dodatkowo, respondenci ankiety wymieniają chęć działania w sposób bardziej zrównoważony (DE, NL, IT) lub znalezienie czegoś wyjątkowego (PL, US) jako kolejne kluczowe motywacje do kupowania rzeczy z drugiego obiegu.

Piętno prezentów z drugiej ręki

Podczas gdy 40-50% respondentek z 63% ankietowanych rynków (Francja, Włochy, USA, Niemcy, Polska, Holandia, Kanada) miało okazję podarować już prezent z drugiej ręki, to nadal używane przedmioty są w pewien sposób piętnowane. Ludzie często wahają się co do ich zakupu z obawy przed reakcją odbiorcy. Tymczasem myśli te nie towarzyszą nam, kiedy z dalekiej podróży w ramach prezentów przywozimy pamiątki z drugiej ręki, zakupione np. na lokalnym pchlim targu. Pięknie zdobiona ceramika czy zakładka do książki upolowane na targu staroci urastają do rangi trofea i dowodu, że poświęciliśmy swój czas i uwagę na to, by kupić coś wyjątkowego.

Wyniki badania Vinted pokazują, że kiedy kobiety nie do końca są usatysfakcjonowane ze swoich prezentów, zwykle przekazują je komuś innemu lub próbują je sprzedać na internetowych platformach oferujących rzeczy z drugiej ręki.

Wybór przedmiotu, który był wcześniej lubiany i używany przez kogoś innego, nie umniejsza osobie obdarowywanej, a jeśli zostanie odpowiednio przygotowany, może mieć znacznie większe znaczenie. Podarowanie unikalnego przedmiotu, który pasuje do osobowości lub pasji odbiorcy pokazuje, że poświęciliśmy swój czas i uwagę na znalezienie czegoś osobistego, zamiast sięgać po gotowe zestawy upominkowe. Tego rodzaju prezenty nie zostaną zapomniane w szufladzie i raczej nie trafią na stos niechcianych przedmiotów.