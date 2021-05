Producent sprzętu Bosch i Siemens rozpoczyna kampanię promującą szczepienia

Firma BSH, zajmująca się produkcją na terenie Polski sprzętu AGD takich marek jak Bosch oraz Siemens, rozpoczyna akcję „Podwijamy rękaw”, której celem jest promowanie idei szczepień przeciw Covid-19 wśród pracowników. Pod hasłem kampanii Zarząd i pracownicy firmy prezentują osobiste motywacje i zachęcają kolegów i koleżanki z pracy do szczepienia. Przedsiębiorstwo posiada łącznie 6 fabryk w Polsce.

Głównym celem kampanii jest pokazanie pracownikom korzyści, jakie dają szczepienia, a tym samym przekonanie ich, że to jedyna możliwość powrotu do normalności.

- Zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich są najważniejsze. Odpowiedzialna postawa każdego z naszych pracowników przyczyniła się do tego, że BSH udało się jak dotąd dobrze przetrwać pandemię. W naszych rękach jest dalsze skuteczne radzenie sobie z jej wyzwaniami i w konsekwencji jej pokonanie. Dlatego poprzez kampanię #PodwijamyRękaw zachęcamy do szczepień, które mogą przyśpieszyć powrót do normalności, za którą wszyscy tęsknimy - powiedział Konrad Pokutycki, Prezes Zarządu BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego.