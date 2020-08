Profil zaufany ma już 7,8 mln osób - to kolejny rekord. Teraz można go założyć także przez 125 banków społdzielczych

Internet

W końcu Ministerstwo Cyfryzacji dopięło swego. Poprzez banki spółdzielcze można wreszcie założyć, a co najważniejsze także logować się, do tzw. profilu zaufanego, czyli urzędowego systemu, który umożliwia załatwienie wielu spraw oficjalnych przez sieć. Taki dostęp ma już prawie 7,8 mln Polaków. Z miesiąca na miesiąc padają w tym zakresie kolejne rekordy. I nie ma się co dziwić, bo pandemia nauczyła nas korzystania z usług elektronicznych. Nareszcie!

Profil zaufany to zbiór danych o nas samych. Dzięki niemu możemy potwierdzić swoją tożsamość w internecie.

Korzysta z niego już 7 784 221 Polaków!

Klienci kolejnych 125 banków spółdzielczych mogą już nie tylko szybko założyć profil zaufany, ale i korzystać z serwisów e-administracji.

Najpierw 15, później 173, a teraz 125 kolejnych banków spółdzielczych dołączyło do węzła krajowego. To realna korzyść i ułatwienia dla ich klientów.

W sumie przyłączonych zostanie ponad 500 placówek.

W węźle Banki spółdzielcze w Koninie, Koronowie, Kostrzynie, Strykowie, Pruszczu Pomorskim, Wolinie, Toruniu, Tczewie, ale i we Wronkach czy Żurominie – to tylko kilka ze 125 placówek, które właśnie dołączyły do węzła krajowego.

Nazwa węzeł krajowy nie wszystkim cokolwiek mówi. Najprościej rzecz ujmując to możliwość wygodnego dostępu do portali publicznych i e-usług świadczonych przez administrację. Wygodnego, bo za pomocą jednego - bankowego - hasła i loginu. Im więcej banków do niego dołączy, tym więcej osób będzie mogło korzystać z tych udogodnień. Na początku lipca rozpoczęliśmy proces przyłączania do węzła krajowego banków spółdzielczych.

- To ważny etap w rozwoju polskiej e-administracji. Klientami banków spółdzielczych są bowiem często osoby z mniejszych miejscowości, które właśnie zyskują dużo łatwiejszy dostęp do e-usług – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. - Do tej pory podłączyliśmy 313 placówek. W sumie będzie ich 500. Tym samym około 1,5 miliona ich klientów m.in. bez wychodzenia z domu będzie mogło założyć profil zaufany – dodaje szef MC.

Dzięki integracji banków spółdzielczych z węzłem krajowym ich klienci będą mieli też możliwość logowania się swoimi loginami bankowymi do serwisów takich jak np. Internetowe Konto Pacjenta, konta Mój GOV czy PUE ZUS.

Wystarczy, że po przeniesieniu na stronę logowania klikną w ikonkę swojego banku i zalogują się swoim hasłem. Dokładnie tak samo jak w przypadku logowania do systemu bankowości elektronicznej. Oznacza to, że ich login i hasło z banku wystarczą, by załatwiać online sprawy urzędowe. Osobom, które będą chciały skorzystać z tej możliwości, a nie mają jeszcze profilu zaufanego będzie on zakładany zdalnie w trakcie realizacji dowolnej usługi publicznej, bez konieczności podejmowania dodatkowych działań.

Jak założyć profil zaufany

Profil zaufany (PZ) jest środkiem identyfikacji elektronicznej. Profil zaufany umożliwia złożenie podpisu zaufanego, ale nie jest podpisem elektronicznym. Informacje: Profil zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu załatwisz sprawy urzędowe przez internet. Jeśli chcesz go uzyskać bez wychodzenia z domu, ale nie możesz założyć profilu zaufanego za pomocą internetowego konta bankowego lub dowodu osobistego z warstwą elektroniczną, lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego, załóż tymczasowy profil zaufany. Aby go potwierdzić, wystarczy rozmowa wideo z urzędnikiem.

Czym się różni tymczasowy profil zaufany od zwykłego

Tymczasowy profil zaufany, tak samo jak zwykły, pozwala załatwiać sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu. Za jego pomocą zalogujesz się do wielu portali, które udostępniają usługi dla obywateli w internecie i podpiszesz dokumenty elektroniczne. Sprawdź, dlaczego warto mieć profil zaufany. Tymczasowy profil zaufany ma jednak krótszy termin ważności. Jest ważny tylko przez 3 miesiące i nie możesz samodzielnie przedłużyć jego ważności. Kiedy straci ważność, załóż zwykły profil zaufany.

Twój tymczasowy profil zaufany może zostać przedłużony automatycznie, jeśli w kraju będą nadal obowiązywać ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa.

Kto może założyć profil zaufany

Każdy, kto spełnia 4 warunki:

ma numer PESEL,

miał lub ma polski dowód osobisty,

ma pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

ma ważny dowód osobisty lub paszport.

Osoby ubezwłasnowolnione oraz dzieci przed ukończeniem 13. roku życia nie mogą mieć profilu zaufanego.

Co musisz przygotować do złożenia wniosku o profil zaufany

Nazwę użytkownika i hasło. Ustalasz je samodzielnie. Pamiętaj, że nazwy użytkownika nie możesz później zmienić – ustalasz ją raz na zawsze.

Nazwa użytkownika może zawierać duże i małe litery, cyfry oraz podkreślenie (_) i łącznik (–). Nie może zawierać polskich znaków, spacji oraz innych znaków specjalnych i kropki. Uwaga! Wielkość liter ma znaczenie.

Hasło musi mieć minimum 8 znaków, w tym 1 dużą literę, 1 małą literę oraz 1 cyfrę lub 1 znak specjalny.

Dane do kontaktu: adres e-mail i numer telefonu komórkowego.

Na podany adres e-mail będziesz dostawać powiadomienia o statusie swoich spraw i wysłanych wnioskach,

Na podany numer telefonu będziesz dostawać jednorazowe kody SMS, za pomocą których potwierdzisz logowanie do usługi czy podpisanie dokumentu.

Telefon komórkowy, którego numer podajesz we wniosku.

Przygotuj dane. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować do złożenia wniosku.

Kliknij przycisk Załóż tymczasowy profil zaufany.

Ustal dane do logowania: nazwę użytkownika i hasło.

Podaj swoje dane.

Wybierz aplikację do rozmowy wideo z urzędnikiem. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować do rozmowy z urzędnikiem.

Wybierz zakres godzin, w których możesz odbyć tę rozmowę.

Sprawdź wszystkie dane na podsumowaniu wniosku.

Potwierdź wysłanie wniosku. Na podany numer telefonu dostaniesz kod autoryzacyjny. Wpisz go w odpowiednie pole i kliknij DALEJ.

Na podany adres e-mail dostaniesz 2 wiadomości:

potwierdzenie założenia konta w serwisie profil zaufany,

potwierdzenie wysłania wniosku. Znajdziesz w nim również numer wniosku, który będzie ci potrzebny, aby rozpocząć rozmowę z urzędnikiem. Nikomu nie podawaj tego numeru! Szczegóły znajdziesz w sekcji Jak przebiega rozmowa z urzędnikiem.

Czekaj na telefon od urzędnika. Szczegóły znajdziesz w sekcji Jak przebiega rozmowa z urzędnikiem.

Gdzie wysyłasz wniosek o profil zaufany

Wniosek adresowany jest automatycznie. Nie musisz wskazywać adresata. Odbierze go urzędnik upoważniony do potwierdzania tymczasowego profilu zaufanego. Rozwiń tekst

Ile kosztuje profil zaufany

Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać

Na rozmowę z urzędnikiem będziesz czekać kilka dni. W wyjątkowych sytuacjach możesz czekać dłużej – jeśli na przykład do ministerstwa wpłynie bardzo dużo wniosków w tym samym czasie.

Jeśli rozmowa z urzędnikiem przebiegnie pomyślnie i dane zawarte w okazanym dokumencie tożsamości zostaną poprawnie zweryfikowane, twój tymczasowy profil zaufany zostanie potwierdzony od razu.

Co musisz przygotować do rozmowy z urzędnikiem

Numer wniosku – dostaniesz go w e-mailu z potwierdzeniem wysłania wniosku (nie podawaj tego numeru urzędnikowi, to urzędnik ma ci podać ten numer w rozmowie telefonicznej, a ty sprawdzisz, czy numer się zgadza),

Ważny dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport. Uwaga! Paszportu może użyć tylko osoba, która ma lub miała polski dowód osobisty. Urzędnik musi porównać osobę, którą widzi, ze zdjęciem z Rejestru Dowodów Osobistych,

Urządzenie z dostępem do internetu, wyposażone w kamerę i mikrofon. Może to być tablet, telefon, komputer stacjonarny lub laptop. Na tym urządzeniu musi działać aplikacja do rozmowy wideo, tj. Microsoft Teams (dostępna za darmo).

Kamera w urządzeniu musi umożliwić okazanie dokumentu tożsamości w taki sposób, że będzie wyraźnie widać jego treść – przede wszystkim datę ważności. Jeśli urzędnik nie będzie mógł przeczytać tej treści, nie potwierdzi twojego tymczasowego profilu zaufanego.

Jak przebiega rozmowa z urzędnikiem

Przygotuj się do rozmowy. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować do rozmowy z urzędnikiem.

Czekaj na telefon od urzędnika w wybranym we wniosku zakresie godzin. Urzędnik do ciebie zadzwoni i poda ci numer twojego wniosku. Sprawdź, czy numer się zgadza z numerem przesłanym do ciebie w potwierdzeniu. Jeśli tak, możesz kontynuować rozmowę.

Urzędnik wyśle na twój adres e-mail link do rozmowy wideo. Rozmowa odbędzie się za pomocą aplikacji, wskazanej przez ciebie we wniosku. Kliknij przesłany link (w aplikacji Skype kliknij dodatkowo przycisk Zadzwoń).

Urzędnik poprosi cię o potwierdzenie, że dane we wniosku są prawdziwe i aktualne. Przedstawi ci zasady korzystania z Profilu i poprosi o okazanie dowodu tożsamości w taki sposób, by mógł przeczytać jego treść.

Jeśli cały proces przebiegnie pomyślnie, twój tymczasowy profil zaufany zostanie potwierdzony przez urzędnika. Potwierdzenie założenia profilu dostaniesz na swój adres e-mail.