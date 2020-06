Profil zaufany - w maju założono aż 360 tys. Polacy przygotowują się do wyborów korespondencyjny? Niekoniecznie

Polacy pokochali załatwianie spraw urzędowych przez Internet. Pomogła w tej miłości pandemia koronawirusa. Okazuje się, że lawinowo, z miesiąca na miesiąc, przybywa osób, które zakładają profile zaufane i załatwiają sprawy urzędowe w sieci. Najczęściej korzystamy z profilu zaufanego. W maju odwiedziło go ponad 12,5 miliona osób (unikalnych użytkowników), które wygenerowały niemal 125 milionów odsłon strony.

Tylu Polaków w maju przez internet zgłosiło, że ich dowód zniknął, zgubił się, przepadł, a tym samym go unieważniło.

W ciągu 31 dni maja Polacy wysłali przez internet 129 392 pisma ogólne, co znaczy że średnio każdego dnia pisali i wysyłali ich ponad cztery tysiące! Nie dziwi nas ten sukces.

W maju założyło go 355 789 Polaków. To niemal trzy razy więcej, niż w maju ubiegłego roku. Wówczas przybyło 132 626 nowych właścicieli PZ. Jeszcze ciekawiej wypada porównanie z wynikiem z 2018 roku. Wówczas w maju założono 69 820 nowych profili zaufanych. Prosty rachunek pokazuje, że w tym roku – w tym samym czasie – przybyło ich niemal pięć razy więcej!

- Rosnąca liczba Polaków z profilem zaufanym to najlepszy dowód na zmiany w podejściu do załatwiania spraw urzędowych. Polacy przekonują się do e-administracji i coraz chętniej z niej korzystają. To efekt naszej konsekwentnej pracy – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Jesteśmy przekonani, że ta tendencja utrzyma się. Aby tak się stało stale pracujemy nad nowymi e-udogodnieniami – dodaje szef MC.